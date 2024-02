4 marzo Giornata mondiale del tennis

Stampa

Gioco, set, partita! È ora di giocare. Quindi, prendi una racchetta e delle palline, poi vai in un parco o in un campo e divertiti, è l'occasione per festeggiare la Giornata Mondiale del Tennis. Sia che lo giochino dei campioni a Wimbledon o agli US Open sia un gruppo di amici sul campetto al parco, il tennis è uno sport adatto a chiunque!

Un po' di storia

La prima Giornata Mondiale del Tennis venne organizzata nel 2013, quando ricorreva il centenario della Federazione Internazionale Tennis (ITF), l'organo dirigente del gioco. Da allora, è diventata una tradizione che si celebra ogni anno annuale

Come celebrare la Giornata mondiale del tennis