21 novembre: Giornata nazionale degli alberi

Gli alberi, spesso associati esclusivamente ai boschi, svolgono un ruolo chiave nelle città, nonostante siano talvolta visti come ostacoli. In un contesto in cui l'urbanizzazione è in costante aumento, comprenderne l'importanza è essenziale per il nostro benessere.

Aria pura, acqua pulita e rischi ridotti

Oltre a produrre ossigeno, gli alberi svolgono un ruolo fondamentale nell'assorbire CO2 e nel purificare l'aria dal particolato atmosferico. Come sappiamo filtrano l'acqua, riducendo gli inquinanti e prevenendo potenziali allagamenti. Le chiome degli alberi non assorbono solo le onde acustiche, agendo da barriere fonoassorbenti, ma contribuiscono anche a ridurre la temperatura locale e la dipendenza dall'aria condizionata durante l'estate.

La regola del "3-30-300": un piano per una città più verde

Il WWF promuove attivamente la regola del "3-30-300", ovvero 3 alberi visibili da ogni abitazione, 30% di copertura arborea in ogni quartiere e uno spazio verde a non più di 300 metri da casa.

Gli studi dimostrano che la presenza di spazi alberati in città è associata a uno stile di vita più attivo e a una significativa riduzione del rischio di sovrappeso. Gli alberi non solo contribuiscono al benessere fisico e mentale, ma forniscono anche habitat e sostanze nutritive per una varietà di specie animali.

La necessità di piantumazioni

Oltre a una corretta gestione degli alberi esistenti, le Strategie UE "forestale" e "per la biodiversità" richiedono un impegno per rendere le città più verdi. La scelta oculata delle specie arboree, basata su adattabilità, condizioni climatiche e caratteristiche anatomiche, è essenziale per affrontare le sfide urbane.

Eventi WWF per la Giornata Nazionale degli Alberi

Il WWF celebra attivamente la Giornata Nazionale degli Alberi il 21 novembre con eventi in diverse località italiane. Questi eventi non solo promuovono la piantumazione, ma sensibilizzano anche sull'importanza ecologica degli alberi.

"A San Lazzaro di Savena (Bologna), Borgo Val di Taro (Parma), Corigliano-Rossano (Cosenza) e Lago Sfondato (Caltanissetta), dove, assieme ad altre associazioni locali saranno organizzate attività di messa a dimora e di sensibilizzazione sull’essenziale valore ecologico degli alberi e sulla loro fondamentale importanza nelle città e per la nostra vita. Ma non solo: è di oggi la denuncia alle autorità del WWF Silentum di potature massiccie e capitozzature ingustificate nel comune di Capaccio Paestum (Salerno), dove centinaia di grandi esemplari di eucalipto in buono stato vegetativo sono stati brutalmente amputati. Interventi per nulla guistificati e che anzi rischiano di creare, questi sì', situazoni di pericolo per la sicurezza delle persone. Il WWF chiede a Comune di Capaccio Paestum, Consorzio di Bonifica e Carabnieri di intervenire e alla ditta di sospendere immediatememnte le operazioni".

Fonte WWf Italia