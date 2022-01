20 anni di Euro: storia e curiosità sulla moneta europea

Stampa

Sui 50 cent è raffigurata la Statua equestre di Marco Aurelio in Piazza del Campidoglio a Roma.

Ok ve lo diciamo noi: l'artista è Umberto Boccioni (vissuto nel XX secolo), il titolo della sua opera è difficilissimo "Forme uniche della continuità dello spazio". La potete vedere dal vivo a Milano. (IPA)

Qual è il nome della strana "torre" sulle monete da 2 cent? In che città si trova? (IPA)

Sul retro della moneta italiana da 1 centesimo c'é Castel del Monte e si trova vicino ad Andria, in Puglia.

Come si chiama e dove si trova l'edificio rappresentato sulle monete da 1 cent?

BANCONOTE IN LIRE: La Lira è stata la valuta italiana dall'unità d'Italia fino al gennaio 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Un euro vale 1936,27 lire.

L'anno è appena iniziato ed è già tempo di celebrazioni. Già, perché il primo compleanno del 2022 è quell'Euro, la moneta unica adottata da 19 Paesi membri dell'Unione Europea, che entrò in circolo proprio il primo gennaio 2002, soppiantando vecchi valute come i marchi tedeschi, i franchi francesi e, naturalmente la lira italiana.

BREVE STORIA DELL'EURO

In realtà, benché utilizzabile per i pagamenti solo dal 2002, l'euro era già stata introdotto ufficialmente già nel 1999, anche se per tre anni rimase una moneta puramente virtuale. Dal gennaio di 20 anni fa, invece, nelle tasche degli europei iniziarono a circolare nuove monete e nuove banconote emesse dalla BCE, la Banca Centrale Europea che ha il compito di regolare le politiche monetarie dei paese membri e della cosiddetta "zona euro" (es: fu deciso che un euro avrebbe avuto il valore di 1.936,27 lire).

La BCE non è però l'ente che stampa fisicamente le banconote e conia le monete: quello accade ancora nelle Zecche di alcuni Paesi europei (al momento sono 17), tra le quali, curiosamente, quelle di Danimarca e Regno Unito, che però non hanno mai aderito all'euro!

Ma perché si decise adottare una moneta unica? Principalmente per favorire l'econome continentale, diminuendo i costi derivati dai cambi di valuta, favorendo gli scambi commerciali e promuovendo la parità di prezzi.

QUALI SONO I PAESI ADERENTI ALL'EURO?

Attualmente sono 19 i Paesi dell'euro zona, contro i 27 che compongono l'intera Unione Europea:

Austria

Belgio

Cipro

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Portogallo

Slovacchia

Slovenia

Spagna

CURIOSITÀ SULL'EURO