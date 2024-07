17 luglio: Giornata mondiale delle emoji

Stampa

Gli emoji sono un tipo di linguaggio che ha avuto la in più rapida diffusione nella storia. Ogni giorno vengono inviati cinque miliardi solo sul social network Messenger. E non solo nei messaggi tra amici, ma anche in contesti inaspettati. Ad esempio, un giudice di un tribunale inglese ha utilizzato un'emoji con una faccina sorridente in un documento ufficiale per spiegare in modo semplice ai bambini la decisione del tribunale.

Chi ha inventato gli emoji?

I primi emoji furono creati dal designer giapponese Shigetaka Kurita nel 1999. Da allora, la loro popolarità è esplosa: ogni giorno tra i vari social ne vengono inviati circa dieci miliardi! E quest'anno si celebra l'undicesimo Emoji Day.

E dopo Kurita chi inventa gli emoji nuovi?

È Unicode, un'organizzazione no profit, responsabile della creazione dei codici informatici che permettono lo sviluppo degli emoji. Se vuoi conoscere tutte le emoji e imparare il loro significato, visita il sito Emojipedia.

Come scegliere le emoji per esprimere le nostre emozioni?

Per esempio, digitando “sick” su Emojipedia, troverai diverse opzioni. Se intendi “malato” come nell'inglese americano "I'm sick", puoi usare la faccia con un termometro o una maschera. Se invece si intende "I feel sick" come nell'inglese britannico, appare la faccina che vomita. Dal 2017, quando Unicode ha introdotto l'emoji del vomito, è possibile scegliere tra due faccine verdi. Inoltre, se vuoi parlare di ospedale o di una condizione medica, Emojipedia suggerisce anche una siringa o una pillola.

Le nuove emoji

Unicode aggiunge continuamente nuove emoji. Ci può volere del tempo prima che siano disponibili su tutte le piattaforme e i dispositivi, ma le trovi tranquillamente su Emojipedia. Dal 2015, quando Apple ha introdotto cinque diversi colori della pelle, le persone hanno potuto scegliere come rappresentarsi al meglio. L'aggiornamento del 2018 ha aggiunto i capelli rossi, i capelli afro e la testa calva. Inoltre, ci sono state molte richieste per rappresentare persone sorde, cieche o con altre disabilità fisiche.

Se vuoi inviare a qualcuno un messaggio a un tuo amico per celebrare la Giornata mondiale delle emoji, hai davvero una vasta scelta su Emojipedia, tra cui sei colori di emoji che alzano la mano, cinque emoji di festeggiamenti e due tipi di fuochi d'artificio. Puoi anche scegliere un mappamondo che mostra la parte del mondo in cui vivi.

Qualunque emoji scelga per festeggiare, ti auguriamo una felice Giornata mondiale delle emoji!