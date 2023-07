10 giochi da fare in spiaggia e non solo

Stampa

L'estate è finalmente arrivata e cosa c'è di meglio che trascorrere una giornata di sole in spiaggia? Oltre a prendere il sole e fare un tuffo in acqua, i giochi da spiaggia possono aggiungere un tocco di divertimento e competizione alla tua giornata. Ecco una lista di 10 giochi da fare in spiaggia che garantiranno ore di risate e divertimento per te, la tua famiglia e i tuoi amici.

Pallavolo: Organizza una partita di pallavolo sulla sabbia. Dividi i giocatori in due squadre e sfidatevi a colpi di palleggi e schiacciate, mentre l'acqua salata ti rinfresca. Frisbee: Lanciati un frisbee con gli amici e sfidatevi a chi riesce a fare i lanci più precisi e acrobatici. Metti alla prova le tue abilità di cattura e tuffati per afferrare il frisbee in volo. Castelli di sabbia: Sfrutta la sabbia per dare sfogo alla tua creatività e costruisci castelli di sabbia fantastici. Puoi costruire torri, fossati e ponti, e organizzare anche una competizione per vedere chi crea il castello più originale. Pallanuoto: Gioca a pallanuoto con una palla galleggiante. Divertiti a passare la palla e a segnare gol contro la squadra avversaria, mentre le onde ti dondolano dolcemente. Beach volley: Fissa una rete da beach volley e organizza una partita con amici o familiari. Il suono delle onde accompagnerà ogni schiacciata e difesa. Scavenger hunt: Organizza una caccia al tesoro sulla spiaggia. Nascondi oggetti come conchiglie, pietre o finti tesori e dai ai partecipanti una lista di indizi da seguire per trovarli. Sarà un'avventura emozionante che farà correre tutti sulla sabbia. Limbo: Prendi un'asta o una corda e organizza una sfida di limbo sulla spiaggia. Vedrai chi riesce a passare sotto l'asta senza toccarla. Una sfida divertente che metterà alla prova la flessibilità di tutti. Bowling con bottiglie: Riempi alcune bottiglie di plastica con un po' di sabbia per renderle stabili e usa una palla da spiaggia per fare una partita di bowling improvvisata. Chi riuscirà a fare il punteggio più alto? Lancio degli anelli: Prepara degli anelli di plastica e prova a lanciarli su bottiglie o ciabatte fissati nella sabbia cercando di farli atterrare perfettamente. Metti alla prova la tua precisione e vedi chi riesce a fare più punti. Surf: Se le condizioni del mare lo permettono, affronta le onde e prova il surf. Richiede un po' di pratica, ma può essere molto divertente e avventuroso. È super divertente cavalcare le onde sotto un cielo azzurro.

BUON DIVERTIMENTO!