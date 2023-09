10 film e libri per scoprire il genio di Roald Dahl

Stampa

Molti dei romanzi di Roald Dahl sono stati trasformati in film e persino in musical, tra questi La fabbrica di cioccolato e Matilda. Scopriamoli insieme.

James e la pesca gigante

Il primo vero grande successo di Roald Dahl è proprio James e la pesca gigante; il romanzo, pubblicato nel 1961, racconta le numerose e fantastiche avventure del piccolo James Henry Trotter, orfanello costretto a vivere con due cattivissime zie. Gli animali magici e bizzarri che il protagonista incontra per sfuggire alle parenti ci spalancano le porte su quelli che saranno i temi più cari allo scrittore: la magia e il suo utilizzo per risolvere drammi famigliari o tensioni con gli adulti e l’importanza di credere sempre in sé stessi.

La fabbrica di cioccolato

Il successo del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato è fin dall’inizio così grande che

già nel 1971 viene fatta una trasposizione cinematografica musicale a cui collabora anche

lo stesso Dahl come sceneggiatore. Willy Wonka, eccentrico proprietario della fabbrica e tra

i protagonisti del libro, nel film è interpretato dal geniale Gene Wilder che regala al pubblico

un personaggio fantastico destinato a rimanere nella storia del cinema. De La fabbrica di

cioccolato esiste un’altra bellissima trasposizione del 2005 di Tim Burton, nella quale a

interpretare Willy Wonka è l’attore americano Johnny Depp.

Il grande ascensore di cristallo

Il ragazzino Charlie Bucket, la sua famiglia e Willy Wonka, i protagonisti de La fabbrica di

cioccolato, si trovano in questo secondo episodio della storia a viaggiare tra lo spazio e il

tempo grazie al favoloso ascensore di cristallo della fabbrica. Nel fantastico mondo degli

Umpa Lumpa, combattendo una battaglia contro gli alieni o impegnati a salvare i nonni da

un ringiovanimento fin troppo riuscito seguiamo i personaggi nelle imprese più spettacolari!

Furbo, il Signor Volpe

Fantastic Mr Fox, tradotto in italiano in Furbo il Signor Volpe, è un romanzo di Dahl del 1970

che racconta le avventure del signor Volpe e della sua numerosa famiglia. Il Signor Volpe è

una sorta di Robin Hood che in questo caso ruba polli, oche e tacchini ai crudeli contadini

per sfamare i poveri animali del bosco. Questa storia ha colpito a tal punto il regista texano

Wes Anderson che nel 2009 ne ha realizzato una trasposizione cinematografica in stopmotion.

Dal film, estremamente fedele al racconto dell’autore e molto ben fatto, traspare

evidentemente l’amore di Anderson per il testo e per il suo geniale autore.

Danny il campione del mondo

Danny, orfano di madre, vive con il padre nella campagna inglese; i due hanno uno

splendido rapporto che comincia però a incrinarsi quando il bambino inizia a frequentare la

scuola e a conoscere i nuovi compagni. Attraverso il contatto con gli abitanti del paese dove

studia scopre un segreto del padre, ai suoi occhi terribile: è un cacciatore di frodo. Dopo

alcuni intoppi i due però si riavvicinano e il loro rapporto si rafforza ancora di più.

Il GGG

Il GGG, Grande Gigante Gentile, è il protagonista dell’omonimo libro e uno dei personaggi

preferiti dello stesso Dahl. Il libro racconta la storia della piccola Sofia che, rapita

dall’orfanotrofio in cui si trova, viene portata nel mondo dei giganti dal GGG dove scopre

però che lui è buono e, a differenza dei suoi fratelli crudeli e ancora più grandi di lui, non

mangia esseri umani ma addirittura si occupa di portare i sogni ai bambini. Insieme la piccola

e il nuovo amico decidono di intraprendere un viaggio alla ricerca della regina d’Inghilterra

perché li aiuti a sconfiggere i giganti cattivi.

Le streghe

Il protagonista del racconto è un bambino che, appena rimasto orfano, viene adottato da

una nonna eccentrica e molto in gamba che gli spiega quotidianamente come riconoscere

le streghe che si nascondono nel mondo reale. Dal racconto del 1983 sono stati tratti due

film: Chi ha paura delle streghe? del 1990 con Anjelica Houston e Le streghe del 2020 in

cui a interpretare una delle crudeli megere è Anne Hathaway.

Matilda

Matilde (in lingua originale Matilda) è una bambina solitaria che per sfuggire alle angherie

del fratello e dei suoi ignorantissimi genitori si rifugia nella lettura. Quando la piccola inizia

le elementari si trova catapultata in un mondo di adulti tiranni e prepotenti che, a partire

dalla signorina Spezzindue, la preside della scuola, si divertono nel tormentare i giovani

studenti più dotati. Grazie al supporto della maestra Dolcemiele, Matilda si accorge però di

aver sviluppato dei poteri che le permettono di vendicarsi dei torti subiti e di poter vivere

finalmente libera.

Agura trat

Il vicino della signora Silver, il signor Hoppy, segretamente innamorato di lei da sempre, per

conquistarla le suggerisce una formula magica per far crescere più rapidamente la sua

amata tartaruga Alfio. Dovrà pronunciare tutte le mattine la formula “Agura trat” (tartaruga

al contrario); con questo trucco Alfio effettivamente comincia a crescere ma la magia

potrebbe non essere ciò che sembra!

Boy

Boy è l’autobiografia di Roald Dahl; nel libro l’autore ci racconta la sua storia a partire

dall’infanzia, delle estati passate coi nonni in Norvegia e delle numerose scuole che ha

frequentato in Galles, fino ad arrivare alla fine del periodo scolastico e all’ingresso precoce

nel mondo del lavoro. Boy è un romanzo perfetto per entrare nella mondo di Dahl e per

capire la fonte e l’ispirazione dei racconti fantastici e dei personaggi delle sue opere. La

prima edizione del libro è del 1984.