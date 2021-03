Ecco Neo, lo smartwatch per bambini con i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars

Stampa

La tecnologia incontra la fantasia e tra poco ogni ragazzo e ragazza potrà tenere i propri beniamini... A portata di polso. Vodafone ha infatti presentato Neo, lo smartwatch per bambini con gli iconici personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.

LO SMARTWATCH DEL FUTURO: DIVERTENTE E SICURO

Progettato da Vodafone in collaborazione con la società di design fuseproject, guidata da Yves Béhar, Neo è l’ultimo nato della gamma “Designed and Connected by Vodafone” e vanta un software sviluppato da designer di fama mondiale di Vodafone in collaborazione con Disney che coniuga funzionalità, design e divertimento. Pensate, con un solo tocco dello schermo si potrà interagire con la magia e la simpatia di "assistenti personali" come Elsa di Frozen, Minnie, Buzz Lightyear, l’Avenger con l’armatura o Darth Vader e muovere i primi passi nel mondo digitale.

Ovviamente il tutto in piena sicurezza: se infatti, le potenzialità di Neo permetteranno ai più giovani di cominciare a esplorare le potenzialità della tecnologia con maggiore indipendenza, i genitori potranno restare connessi con i propri figli e seguirli mentre si divertono con i loro eroi grazie alla Vodafone Smart App, con la quale gli adulti avranno sempre il controllo totale dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati che potranno interagire con i bambini tramite chiamate e chat, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” o controllando il luogo in cui si trova il dispositivo.

Grazie alla fotocamera integrata, Neo è lo strumento perfetto per fare foto e documentare le avventure mentre si gioca con gli amichetti all’aria aperta, e i genitori potranno sempre vedere gli scatti dei loro piccoli direttamente dallo smartphone.

Inoltre, il calendario e il meteo danno un senso di responsabilità ai più piccoli e i genitori possono impostare anche eventi e promemoria!

E per garantire un avvicinamento al mondo digitale in totale sicurezza, con Neo i più piccoli non avranno accesso a Internet, ai social media o ad altre app.

UN PRODOTTO DI DESIGN

Il progetto che ha portato allo sviluppo di Neo fa parte di una collaborazione creativa fra Vodafone e Disney, con la partecipazione di Yves Béhar, rinomato designer, e del suo team di fuseproject, che grazie alla sua esperienza ha dato un ulteriore contributo alle competenze e al talento del team di prodotto di Vodafone Smart Tech.

«Mia figlia sta crescendo velocemente e avrà il desiderio di esplorare il mondo - ha commentato il modello David Gandy, che ha partecipato alla campagna di lancio - La tecnologia fa rapidi progressi e diventerà parte della sua vita: desidero che la utilizzi in modo sicuro, consentendomi di restare in contatto con lei. Apprezzo la possibilità di prendermi cura di lei ed essere parte integrante del suo percorso di crescita. Neo è perfetto come “primo passo” tecnologico per un bambino, perché consente a figli e genitori di divertirsi insieme, offrendo indipendenza ai piccoli e maggiore tranquillità agli adulti. Il servizio fotografico dimostra la possibilità di divertire i bambini lasciandoli liberi di esprimere la loro creatività: è un’esperienza che non dimenticherò!»

GUARDA IL VIDEO DELLA CAMPAGNA

COME ACQUISTARLO?

Vodafone Neo è disponibile a 199€ con tre mesi di servizio inclusi poi 4.99€ al mese per il servizio di connettività

Per acquistarlo: https://www.amazon.it/dp/B08KSCMY71/ref=twister_B08KWWWYBJ?_encoding=UTF8&psc=1