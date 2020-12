Monte Everest sei diventato più alto!

Stampa

Ormai è certo, il monte Everest è la montagna più alta del mondo con i suoi 8.848,86 metri. L’annuncio ufficiale è stato dato martedì 8 dicembre e ha posto fine alla lite tra la Cina e il Nepal, i due Paesi il cui confine passa proprio per la vetta. Il nuovo dato è stato annunciato contemporaneamente dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi e dalla sua controparte nepalese Pradeep Gyawali, durante una conferenza stampa virtuale. I due leader hanno mostrato nello stesso istante la slide che ne svelava l’altezza!

L’accordo sull’altezza dell’Everest è stato trovato dopo i rilievi dei topografi del Nepal, effettuati nel 2019, e dopo quelli dei cinesi nel 2020. Il motivo della discordia si fondava sul fatto che Pechino voleva fermare la misura alla parte rocciosa, mentre voleva includere anche la calotta di ghiaccio che ricopre la vetta. Alla fine, è arrivata l’intesa tra le due comunità scientifiche sull’altezza dell’Everest, conosciuto anche come “Tetto del Mondo” per le sue dimensioni.

L'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha riportato le intenzioni del presidente Xi Jinping a impegnarsi con il Nepal per la protezione dell'ambiente che circonda il monte Everest. La prima misurazione di Chomolungma (madre dell'universo) in tibetano, risale al 1856, l'altezza allora rilevata da Survey of India era di 8,839,2 metri. Negli anni ne sono state fatte molte altre, ma la misura ufficiale, tenuta in considerazione fino a pochi giorni fa, è stata di 8.848 metri, confermati nel 1954. Il dato è sempre stato controverso perché, tra le varie misurazioni avvenute negli anni, il numero relativo all’altezza variava di qualche centimetro in base a chi lo misurava e da dove, se dal centro della terra o dal livello del mare, e se veniva inclusa o meno la calotta di ghiaccio.

Per la Cina, l'annuncio di collaborazione con il Nepal ha un valore sia politico sia geografico. Infatti, ha portato il Paese sempre più vicino alla sua orbita. Grazie agli investimenti nell’economia della nazione, con la costruzione di autostrade, di dighe, di aeroporti e altre infrastrutture in un Nepal poverissimo.