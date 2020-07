Mambolosco e Boro Boro insieme per il brano dell’estate: “Caldo”

Stampa

Mambolosco e Boro Boro due nomi super-conosciuti nel panorama rap italiano hanno voluto celebrare la loro amicizia (che ormai li lega da più di un anno) e la stima che nutrono l'uno verso l'altro con un disco intitolato Caldo. Oltre ai valori come l'amicizia e la stima nell'album emerge anche un forte spirito di squadra, messo in luce sia dai due rapper sia dai molti altri artisti scelti che cantano nelle varie tracce del disco. Noi abbiamo intervistato Mambolosco e Boro Boro: ecco il loro punto di vista sull'amicizia e la musica.

Ormai cantate insieme da oltre un anno, potete dire che siete amici? Che cos’è l’amicizia per voi?

Boro Boro: Dal punto di vista lavorativo l’amicizia per noi è essere parte della stessa squadra, condividere gli stessi sogni e lottare per gli stessi obiettivi. A livello più generale significa supportarsi in ogni situazione.

Come vi definireste?

Mambolosco: Mi definirei chill e rilassato, una persona estremamente easy.

Boro Boro: Direi che sono un contrasto tra un diavoletto e un angioletto.

Svelateci un vostro difetto

Mambolosco: Sono un ritardatario.

Boro Boro: Sicuramente la testardaggine.

Che cosa volete trasmettere con la vostra musica?

Mambolosco e Boro Boro: Con la nostra musica vogliamo esprimere felicità, voglia di vivere, di divertirsi e di godersi il bello che il mondo ha da offrire.

Come eravate a 12 anni?

Mambolosco: Io ero un bambino, pensavo molto allo sport. Sicuramente i ragazzi di 12 anni di oggi sono molto più “svegli” di quanto lo fossi io.

Boro Boro: Io quasi non mi ricordo più!

BIOGRAFIA

CHI È MAMBOLOSCO? Mambolosco è il nome d'arte di William Miller III Hickman, , è nato a Vicenza nel 1990 ma è cresciuto negli Stati Uniti, dove torna spesso per visitare la famiglia paterna. Dopo diversi singoli pubblica il suo primo disco “Arte” a settembre 2019. Un lavoro nato negli anni anche grazie al supporto del collettivo SUGO GANG, formatosi a Vicenza e con il quale Mambolosco ha non solo scritto, registrato e prodotto i brani ma ha curato anche tutto quello che riguarda il contorno dell’album, dalle foto alla grafica. Mambolosco ha collaborato con molti artisti del panorama urban italiano tra cui Tony Effe, Pyrex, Shiva, Enzo Dong e Boro Boro.

CHI È BORO BORO? Rapper torinese, all'anagrafe Federico Orecchia classe 1996. Inizia la sua carriera nella musica a 17 anni fondando il collettivo Iskido Gang. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. A dare ulteriore visibilità a Boro Boro è la collaborazione con l’attaccante juventino Moise Kean nel brano “Drop The Money”, il cui teaser pubblicato su YouTube è diventato immediatamente virale.