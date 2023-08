Chi è Jain, cantante di Makeba, virale su TikTok

I social network, ormai lo saprai, possono fare miracoli. E se tante persone discutono dei pericoli che si nascondono dietro ai profili (non soltanto account fasulli, ma anche polemiche, fake news…), è anche vero che a volte riescono a compiere miracoli. Come nel caso di Jain, cantante di Makeba, un brano uscito nel 2015 e andato virale soltanto adesso grazie proprio a TikTok!

Makeba è appunto una canzone di Jain, un’artista francese la cui carriera è iniziata qualche anno fa. La canzone stessa infatti è del 2015, e aveva avuto un discreto successo. Ora, però, grazie a un trend creato proprio da italiane e italiani, il brano è tornato in auge e sta avendo una seconda vita. Pensa che già il video su YouTube conta ben 2.6 milioni di visualizzazioni!

Chissà quante volte l’hai sentita, vero? Infatti su TikTok è diventata ormai virale, con milioni e milioni di usi. Si tratta di pochi secondi e di un balletto molto semplice, proprio come quello del video, che ha permesso alla canzone di scalare nuovamente le classifiche e di uscire dai social per arrivare in radio dopo anni dalla sua prima trasmissione. Sarà contenta Jain! Anche perché il trend è uscito dall’Italia per conquistare il mondo intero.

Se hai già sentito tante volte la canzone ti sarà capitato di chiederti: ma che vuol dire Makeba? Il significato è molto semplice: il brano è dedicato all’autrice sudafricana Miriam Makeba, conosciuta anche col nome di Mama Africa. Jain, il cui vero nome è Jeanne Louise Galice, ha vissuto in molti paesi, tra cui il Congo, dove ha mosso i suoi primi passi giovanissima come musicista e autrice. Inoltre, il padre è originario del Madagascar, per questo il suo legame con l’Africa è particolarmente forte.

Se vuoi sapere cosa dicono esattamente le – per molti – incomprensibili parole di Makeba di Jain, ecco per te il testo!

Ooohe, ooh

Ooohe, ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

I want to hear your breath just next to my soul

I want to feel oppress without any rest

I want to see you sing

I want to see you fight

Because you are the real beauty of human right

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Nobody can beat the Mama Africa

You follow the beat that she's going to give ya

Only her smile can all make it go

The sufferation of a thousand more

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a "oohe?" Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella