Fumetti e cultura “nerd”: il Lucca Comics diventa un libro fotografico

Un tempo generi come il fantasy o la fantascienza erano riservati a una particolare nicchia di pubblico: i nerd. Con gli anni questo mondo è diventato sempre più popolare anche grazie al Lucca Comics & Games, la più grande manifestazione italiana dedicata a tale cultura pop fatta di fumetti, manga, anime, cartoni, libri e videogame. Così, è nata l’idea di un libro fotografico che ripercorresse attraverso le immagini quarant’anni di storia di Lucca Comics & Games.

Fotografie, racconti, aneddoti, curiosità e interviste agli ospiti di maggior spicco: tutto questo viene raccolto in Lucca Comics & Games. Storie e immagini del festival della cultura pop, edito da Rizzoli per Mondadori Electa, è un ricchissimo volume a cura di Christian Hill che non solo ripercorre i tanti anni ruggenti di questa manifestazione, ma rende protagonista l'elemento che ha reso unico questo evento: il pubblico.

Ogni anno infatti migliaia di giovani e appassionati di lungo corso si riversano a Lucca riempiendola di colore e allegria, trasformando la meravigliosa città toscana in un luogo a metà strada tra realtà e fantasia dove ci si può trovare a fare la fila per un panino in compagnia di Goku, Lupin o Lara Croft.

