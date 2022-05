Lo Zecchino d’Oro: la classifica dei brani più cliccati

Stampa

Lo Zecchino d’Oro è famoso in tutto il mondo, sono tantissimi i bambini di tutto il mondo che sono cresciuti cantando le canzoni della gara. E, nel 2008 l'Unesco ha dichiarato lo Zecchino d'Oro "patrimonio dell'Umanità per una cultura di pace".

Un primato mondiale

È la prima trasmissione televisiva al mondo, finora, a ricevere questo riconoscimento. Tra le motivazioni per questo apprezzamento sono i valori dell'incontro tra bambini e culture musicali di tutto il mondo e della promozione, attraverso un repertorio ispirato a temi etici e sociali, di ideali propri della cultura della non violenza e della pace.

Che cos’è lo Zecchino d’Oro

È un festival della musica internazionale per l’infanzia che, dal 1959, ogni anno puntualmente viene trasmesso su Rai Uno e mette in gara dodici canzoni inedite interpretate e giudicate da bambini con palette numerate dal sei al dieci. Ma i bambini non cantano da soli, ad accompagnarli c’è sempre il Piccolo Coro dell’Antoniano composto, oggi, da 53 elementi tra i 3 e gli 11 anni di età.

Qual è l’origine del nome?

Il nome prende spunto alla favola Le avventure di Pinocchio, scritta da Carlo Collodi e lo Zecchino d’Oro è il nome delle monete che Mangiafuoco diede a Pinocchio affinhé potesse portarle al suo babbo.

La canzone vincitrice riceveva in premio uno Zecchino d’Oro, staccato dall’albero spuntato miracolosamente nel campo dei miracoli, con cento fiammanti monete gialle al posto delle foglie.

E oggi?

Oggi lo Zecchino d’Oro ha anche un canale YouTube dove si possono ascoltare tutte le canzoni presentate, sia le vincitrici sia quelle in gara e il canale di YouTube dello Zecchino d’Oro, ha superato, a maggio 2022, i 2 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma.

“Seimila anni” di ascolti

I 1081 video contenuti nel canale YouTube sono stati visualizzati per un tempo complessivo pari a 6.000 anni e la classifica dei video più visti comprende alcuni dei classici più celebri dello Zecchino d’Oro, che hanno fatto cantare tantissime generazioni di bambini e continuano ad essere amate dai piccoli di oggi.

I numeri su YouTube dello Zecchino d'Oro

2.014.381.451 visualizzazioni totali del canale Piccolo Coro dell’Antoniano

visualizzazioni totali del canale Piccolo Coro dell’Antoniano 1.919.081 iscritti totali al canale Piccolo Coro dell’Antoniano

iscritti totali al canale Piccolo Coro dell’Antoniano 1081 video contenuti nel canale

video contenuti nel canale 24 nuovi video caricati ogni anno

La classifica delle canzoni più cliccate cantate dal Piccolo coro dell'Antoniano:

1° posto “Volevo un gatto nero” (226.489.852 visualizzazioni)

2° posto “Il coccodrillo come fa?” (150.201.500 visualizzazioni)

3° popsto “Il caffè della Peppina” (113.940.167 visualizzazioni)



4° posto “Quarantaquattro gatti” (89.141.471 visualizzazioni)



5° posto “Non lo faccio più” (83.865.337 visualizzazioni)



6° posto "L'asinello Nunù” (83.571.665 visualizzazioni)



7 ° posto “Torero Camomillo” (75.507.615 visualizzazioni)



8° posto “Il gatto puzzolone” (65.999.601 visualizzazioni)



9° “Ciribiricoccola” (49.968.930 visualizzazioni)