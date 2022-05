Viaggio nello Spazio: il libro di Focus Junior per conoscere i segreti dell’universo!

Stampa

Che cos’è il Big Bang? E i buchi neri? Perché su Venere non si è sviluppata la vita come sulla Terra? Fuori dal nostro Sistema solare è possibile che ci siano pianeti abitabili? E ancora: che cosa fanno gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale? Per fortuna è arrivato Viaggio nello Spazio, il libro di Focus Junior che risponde a queste e a tante altre domande sull’Universo e sulle missioni spaziali.

Ad accompagnarci, pagina dopo pagina, ci sono due amici immaginari, un po’ pasticcioni ma molto curiosi, con loro visiteremo i deserti di Marte e le distese ghiacciate di Plutone, cavalcheremo le comete e scopriremo nuove stelle. Sei pronto a partire con la redazione di Focus Junior?

Quando sarà disponibile?

Viaggio nello Spazio sarà disponibile da luglio nei MONDADORI STORE a soli 16 EURO. Per i SOCI MONDOLIBRI però, nelle librerie Mondadori in cui è presente anche il corner del club l'offerta, è già in vendita a SOLI 12,80 EURO.

3, 2, 1... Lancio!