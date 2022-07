Viaggio nel corpo umano: scopriamo come siamo fatti con il libro di Focus Junior!

Stampa

Focus Junior

Sei pronto? Dopo il viaggio nello Spazio, ripartiamo per una nuova avventura all’interno del corpo umano con i nostri due amici immaginari e molto pasticcioni. A settembre arriva infatti Viaggio nel Corpo Umano - Dalle cellule ai cinque sensi, il libro di Focus Junior con cui scopriremo infatti tante curiosità e stranezze sui muscoli, le ossa e gli organi interni. Inoltre capiremo come funzionano i cinque sensi e quali sono i nostri nemici più acerrimi, come i virus e i batteri.

Una vera avventura per conoscere come siamo fatti!

Non solo: andremo alla scoperta delle nuove frontiere della medicina. Alla fine di questo nuovo volume, che è a cura della redazione di Focus Junior, troverai anche bellissime pagine gioco. Perché noi impariamo solo se ci divertiamo. Dai, prepara subito la mente e seguici alla scoperta della nostra meravigliosa “macchina”.

Viaggio nel Corpo Umano - Dalle cellule ai cinque sensi sarà disponibile a partire da Luglio in esclusiva per i soci del Bookclub a soli € 12,80 e, da settembre in tutti i Mondadori Store a 16 euro.