Migranti: 100 storie di bambine ribelli

Le storie sull’immigrazione spesso hanno anche un lieto fine, e ne sono testimonianza le cento biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d'origine per una serie di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità, chi per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili. Elena Favilli l’autrice del libro Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli 100 donne migranti che hanno cambiato il mondo (Mondadori), ci fa scoprire le vite di Josephine Baker, ballerina e attivista, di Asma Khan, rinomata chef e di Alice Guy, la prima regista della storia, e ancora la cantante Carmen Miranda, la rapper Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e molte altre donne come informatiche, chirurghe, musiciste, politiche, campionesse di judo e scacchi. Tantissime figure positive che potranno ispirare le bambine e i bambini di tutto il mondo a inseguire i propri sogni, oltre ogni confine. Per non smettere di sognare: da qualsiasi posto veniamo, ovunque andiamo.

Noi di Focus Junior abbiamo intervistato Elena Favilli ed ecco che cosa ci ha raccontato.

La migrazione, almeno in Italia, è presentata sempre in maniera tragica. Perché secondo te?

Per la sua posizione geografica, l’Italia è stata negli ultimi anni il primo approdo di moltissime imbarcazioni con a bordo migranti provenienti dalle coste del nord Africa. Purtroppo, queste traversate hanno avuto esiti tragici molte volte e la cronaca di questi eventi ha finito per diventare l’unica cronaca disponibile sui media.

Nel libro hai raccontato le storie di bambine migranti perché questa scelta?

C’è decisamente bisogno di un tipo di narrazione diversa sul tema dell’immigrazione. Una narrazione che mostri che l’immigrazione non è solo morte o violenza ma è portatrice di nuova vita, di nuova intelligenza e talenti.

Quale messaggio vuoi dare parlando di migrazione?

Vorrei che i bambini iniziassero innanzitutto a pensare ai migranti come a persone simili a loro, che come loro hanno voglia di studiare, giocare, lavorare quando saranno grandi.

Quale criterio hai usato nella scelta delle storie da raccontare?

Ho cercato di includere donne rappresentative del numero più ampio possibile di mestieri ed esperienze, per valorizzare l’enorme contributo che le immigrate hanno portato nel corso della storia ai paesi che hanno avuto il privilegio di accoglierle.

Racconti vari tipi di migrazione

Volevo che questo libro rompesse l’equazione per cui migrazione è uguale a violenza e mostrasse i mille volti che gli immigrati possono avere. Ci sono ovviamente storie di donne o ragazze che hanno lasciato il proprio paese per fuggire da una guerra o dalla povertà, ma ci sono anche tanti esempi di donne che sono emigrate per inseguire un sogno che le ha semplicemente portate altrove.

Vivi da tanti anni in America, come è stato per te integrarti in un altro Paese?

È stata un’esperienza di enorme libertà, che ha radicato in me per sempre la necessità di continuare a costruirmi un’identità internazionale, costantemente aperta a nuove influenze culturali.

Migrare può anche voler dire realizzare i propri sogni?

Certo! Migrare vuol dire sempre andare in cerca di un futuro migliore, di condizioni di vita migliori.