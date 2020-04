Leggere per crescere: 10 imperdibili libri sul viaggio

Stampa

Shutterstock

Il bello dei libri è che sono in grado di trasportarti in mezzo a oceani in burrasca, foreste lussureggianti o profonde e misteriose caverne senza farci alzare dal divano. L' immaginazione è lo strumento più potente a nostra disposizione: per questo dobbiamo nutrirlo con buone letture!

In questo periodo poi, visto che, volente o nolente, dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti, perché non sfruttare lo straordinario potere dei libri per vivere indimenticabili avventure in luoghi lontani? A questo proposito Focus Junior consigli alcuni classici che proprio non possono sfuggire a chi ama viaggiare.

10 IMPERDIBILI LIBRI SUL VIAGGIO

Il Signore degli Anelli, John Ronald Reuel Tolkien

Ambientato alla fine della Terza era nell’immaginaria Terra di mezzo, racconta la missione di Nove Compagni, la Compagnia dell’Anello, partiti per distruggere il più potente Anello del potere, un’arma che renderebbe invincibile il suo malvagio creatore Sauron.

Odissea, Omero

Non fatevi frenare dal fatto che sia un poema antico e molto discusso a scuola, perché la storia è davvero avvincente: racconta il viaggio del leggendario Ulisse tra mari tempestosi, terre sconosciute e creature misteriose. Anche se si studia a scuola non farti ingannare: è una storia avvincente ed emozionante, ricca di colpi di scena e avventure indimenticabili. Un classico per ogni esploratore che si rispetti.

Zanna bianca, Jack London

Ambientato tra l’Alaska e il Canada, racconta le peripezie di un lupo con un po’ di sangue di cane che si trova a fare i conti con branchi feroci e umani di cui non ci si può sempre fidare. Per buona parte il romanzo è scritto dal punto di vista degli animali e descrive dettagliatamente il mondo selvaggio in cui vivono.

Il mago di Oz, Lyman Frank Baum

Dorothy, la protagonista del libro insieme al suo cane Toto, indossa delle scarpette rosse che hanno una particolarità: possono trasportarla dove vuole, basta battere i tacchi uno contro altro per tre volte e iniziare così un meraviglioso viaggio nella fantasia. Ok, c'è anche il film (anch'esso un grande classico del cinema), ma recuperatelo dopo aver letto il libro!

Viaggio al centro della Terra, Jules Verne

Considerato un precursore dei libri di fantascienza, questo famosissimo romanzo ha per protagonista l’irascibile prof. Lidenbrock, il tipico scienziato tedesco dell’Ottocento. Insieme al suo assistente e nipote Axel, scenderanno fino al centro del mondo attraverso un vulcano e scopriranno un mondo che non avrebber immaginato nemmeno nelle loro visioni più fantasiose.

Isola del Tesoro, Robert Louis Stevenson

Un classico della letteratura per ragazzi e il prototipo di tutte le storie di pirati. Il protagonista è Jim Hawkins, che trova una mappa del tesoro e successivamente si imbarca sulla nave per andare a cercarlo. Ma i pirati sono persone poco affidabili e riserveranno al nostro Jim più di una sorpresa...

Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi

Chi non conosce le avventure del celebre burattino e del suo naso che si allunga quando dice le bugie? Il gatto e la volpe, la Fata turchina, il Grillo parlante... Le situazioni e i personaggi creati da Collodi sono così famosi che, a volte, ci si dimentica di leggere il libro che ha dato loro vita eterna!

La storia infinita, Michael Ende

Un viaggio nel viaggio. La storia infinita infatti è il racconto di un bambino molto solo che scova un vecchio libro polveroso e inizia a leggere le avventure di Atreiu, un giovane guerriero chiamato a salvare il regno di Fantàsia, un luogo fantastico e popolato da tantissime creature magiche, minacciato dall'oscuro Nulla.

Il giro del mondo in 80 giorni, Jules Verne

In questa storia il londinese Phileas Fogg e il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il mondo in 80 giorni a bordo di una mongolfiera, per vincere una scommessa di 20.000 sterline. Ci riusciranno?

Robinson Crusoe, Daniel Defoe

La storia del naufrago più famoso di sempre. Robinson Crusoe è un avventuriero che decide di esplorare il mondo ma per sua sfortuna i viaggi nel '700 sono molto pericolosi e rimane bloccato per anni su un'isola apparentemente deserta. Solo apparentemente però...