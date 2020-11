I libri imperdibili da leggere a Natale

Stampa

DI IMPOSSIBILE NON C’È NIENTE di Andrea Vitali. Babbo Natale, la Befana, i Re magi, il topolino dei denti e tanti altri simpatici amici si sono ritirati all’ospizio Vistalago perché nessuno li cerca più e sono convinti di essere inutili. Sarà la particolarissima richiesta di un bambino a richiamare in attività i nostri eroi e a convincerli che non è ancora arrivato il tempo della pensione.

LA FAVOLA DI NATALE di Giovannino Guareschi. Una storia di Natale, per dirla con le parole del suo autore, “nata in un campo di concentramento del Nord-ovest germanico, nel dicembre del 1944, e le Muse che l’ispirarono si chiamavano Freddo, Fame e Nostalgia”. Il grande scrittore emiliano racconta e illustra una storia tristissima ma tanto vera in cui ogni elemento ha più chiavi di lettura e ogni parola un peso.

IL PICCOLO NICOLAS E BABBO NATALE di R. Goscinny e J.J. Sempé. Anche quando scrive a Babbo Natale un bambino pestifero non può smentire sé stesso e Nicolas per le persone che gli sono care chiede tutte cose che sicuramente faranno piacere… a lui…

IL NATALE DI MARGUERITE di India Desjardins & Pascal Blanchet. Difficile trovare qualcosa da festeggiare anche a Natale quando si è vecchi e si ha paura di tutto. Una grafic novel con bellissimi disegni per comprendere l’angoscia della solitudine, anche autoimposta, e per capire che a volte basta poco per cambiare una situazione che sembra immutabile.

LO SCIACCIANOCI di E.T.A. Hoffmann. Tra i tanti bellissimi e scintillanti regali di Natale ricevuti quello che colpisce di più Marie è uno chiaccianoci a forma di soldatino che porterà lei e suo fratello Fritz in un mondo fantastico dove i due bambini si troveranno ad affrontare creature magiche in una favola gotica a lieto fine.

IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE di Gianni Rodari. Marco atterra a bordo del suo nuovo cavallo a dondolo su un pianeta fantastico dove è sempre Natale e dove le cose più assurde sono normali. In pigiama, e armato di romano buonumore, il ragazzino capisce che ci può essere spazio anche per quello che è diverso da noi.

UN BAMBINO CHIAMATO NATALE di Matt Haig. Quando Babbo Natale era piccolo, viveva in Finlandia, in una capanna, insieme al papà taglialegna ed era davvero molto povero. Una nuova versione della “nascita di Babbo Natale”; la storia di un viaggio avventuroso verso nord che porterà il piccolo Nikolas a scoprire mondi magici e nuovi ma anche a capire meglio chi è e cosa vuole diventare da grande.

LETTERE DA BABBO NATALE di John R. R. Tolkien. Tutti gli anni, la settimana prima di Natale, a casa di Tolkien arrivava una lettera indirizzata ai due figli dello scrittore in cui Babbo Natale, con la sua scrittura gotica e arzigogolata, descriveva qualcuna delle avventure capitate a lui o ai suoi aiutanti preparandosi per la Notte magica. Tra renne imbranate, l'Orso Bianco combina-guai e orde di goblin al Polo Nord sono davvero giorni complicati!

Il Natale si avvicina e, anche se quest'anno purtroppo non abbiamo le idee chiare su quanto, e in quanti, potremo stare insieme per festeggiare, si tratta pur sempre del compleanno di Gesù Bambino e va degnamente celebrato magari leggendo un bel libro a tema natalizio al calduccio sotto una coperta o con un gatto sulle ginocchia...Ecco i libri imperdibili da leggere a Natale!

1 - LETTERE DA BABBO NATALE, John R. R. Tolkien

Tutti gli anni, la settimana prima di Natale, a casa di Tolkien arrivava una lettera indirizzata ai due figli dello scrittore in cui Babbo Natale, con la sua scrittura gotica e arzigogolata, descriveva qualcuna delle avventure capitate a lui o ai suoi aiutanti preparandosi per la Notte magica. Tra renne imbranate, l'Orso Bianco combina-guai e orde di goblin al Polo Nord sono davvero giorni complicati!

Da 8 anni

Da leggere perché

Un grandissimo scrittore in formato famiglia

2 - UN BAMBINO CHIAMATO NATALE, Matt Haig

Quando Babbo Natale era piccolo, viveva in Finlandia, in una capanna, insieme al papà taglialegna ed era davvero molto povero. Una nuova versione della “nascita di Babbo Natale”; la storia di un viaggio avventuroso verso nord che porterà il piccolo Nikolas a scoprire mondi magici e nuovi ma anche a capire meglio chi è e cosa vuole diventare da grande.

Da 8 anni

Da leggere perché

Per imparare e insegnare la resilienza: anche i grandi uomini sono stati piccoli e in difficoltà.

3 - IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE, Gianni Rodari

Marco atterra a bordo del suo nuovo cavallo a dondolo su un pianeta fantastico dove è sempre Natale e dove le cose più assurde sono normali. In pigiama, e armato di romano buonumore, il ragazzino capisce che ci può essere spazio anche per quello che è diverso da noi.

Da 8 anni

Da leggere perché

Nel centenario dalla nascita del grande maestro il suo messaggio è più attuale che mai.

4 - LO SCIACCIANOCI, E.T.A. Hoffmann

Tra i tanti bellissimi e scintillanti regali di Natale ricevuti quello che colpisce di più Marie è uno chiaccianoci a forma di soldatino che porterà lei e suo fratello Fritz in un mondo fantastico dove i due bambini si troveranno ad affrontare creature magiche in una favola gotica a lieto fine.

Da 10 anni

Da leggere perché

Una storia classica e romantica che ha ancora il potere di avvincere i giovani lettori.

5 - IL NATALE DI MARGUERITE, India Desjardins & Pascal Blanchet

Difficile trovare qualcosa da festeggiare anche a Natale quando si è vecchi e si ha paura di tutto. Una grafic novel con bellissimi disegni per comprendere l’angoscia della solitudine, anche autoimposta, e per capire che a volte basta poco per cambiare una situazione che sembra immutabile.

Da 8 anni

Da leggere perché

Non si può chiudere la porta in faccia a un bimbo che deve fare con urgenza la pipì!

6 - MIRACOLO IN UN UNA NOTTE D’INVERNO, Marko Leino

Dal profondo nord ancora storia sull’infanzia di Babbo Natale. Lo scrittore finlandese commuove raccontando la storia poetica di un piccolo naufrago adottato da tutto un villaggio e della sua speciale vocazione a rendere felici i più piccoli.

Dagli 8 anni

Da leggere perché

Non siamo mai sazi di conoscere la vita e le esperienze di Babbo Natale.

7 - IL PICCOLO NICOLAS E BABBO NATALE, R. Goscinny e J.J. Sempé

Anche quando scrive a Babbo Natale un bambino pestifero non può smentire sé stesso e Nicolas per le persone che gli sono care chiede tutte cose che sicuramente faranno piacere… a lui…

Dalla penna del creatore di Asterix e dalla matita di un grandissimo disegnatore francese le avventure esilaranti di un classico monello.

Dai 10 anni

Da leggere perché

Un personaggio senza tempo per affrontare con un sorriso i giorni di festa.

8 - LA FAVOLA DI NATALE, Giovannino Guareschi

Una storia di Natale, per dirla con le parole del suo autore, “nata in un campo di concentramento del Nord-ovest germanico, nel dicembre del 1944, e le Muse che l’ispirarono si chiamavano Freddo, Fame e Nostalgia”. Il grande scrittore emiliano racconta e illustra una storia tristissima ma tanto vera in cui ogni elemento ha più chiavi di lettura e ogni parola un peso.

Dai 10 anni

Da leggere perché

Per ricordarsi sempre che Natale non è per tutti e sempre una festa di gioia.

9 - DI IMPOSSIBILE NON C’È NIENTE, Andrea Vitali

Babbo Natale, la Befana, i Re magi, il topolino dei denti e tanti altri simpatici amici si sono ritirati all’ospizio Vistalago perché nessuno li cerca più e sono convinti di essere inutili. Sarà la particolarissima richiesta di un bambino a richiamare in attività i nostri eroi e a convincerli che non è ancora arrivato il tempo della pensione.

Da 10 anni

Da leggere perché

Sono imperdibili Suor Suprema, Suor Vedetta, Suor Sordina e Suor Cuccetta.

10 - VITA E AVVENTURE DI BABBO NATALE, L.F. Baum

Dal celeberrimo autore de Il mago di Oz la storia delle origini di Babbo Natale, dall’infanzia nel regno delle ninfe circondato da fate, knook e ryl alla scoperta del mondo umano con il suo carico di sofferenza e difficoltà e alla scelta di occuparsi, per sempre, della gioia dei più indifesi, i bambini.

Da 10 anni

Da leggere perché

Le bellissime descrizioni di Baum per scoprire, tra le altre cose, che il primo giocattolo fabbricato da Babbo Natale è stato un gatto!

11 - IL NATALE DI POIROT, Agatha Christie

L’investigatore belga con la testa a uovo e i baffi impomatati si prepara a passare le feste con una famiglia infelice dove tutti vivono nel terrore del capofamiglia e nell’attesa dei suoi soldi. Cosa ci può essere di più logico della morte del vecchio patriarca e di un bel mistero per Poirot?

Dai 12 anni

Da leggere perché

Per immergersi in una bella atmosfera di sana cattiveria e di astio prima delle feste con i propri cari.

12 - PICCOLE DONNE, Luisa Mary Alcott

Le avventure delle quattro sorelle March hanno fatto crescere generazioni di fanciulle che si sono immedesimate con Jo e hanno rimpianto il mancato fidanzamento con Laurie ma che hanno anche pianto con la coraggiosa Beth e hanno aspettato trepidanti un Natale di guerra.

Dai 12 anni

Da leggere perché

E’ un classico di grande modernità che si presta a molteplici piani di lettura.

Francesca Paola Rampinelli