La vera storia dell’Orso Paddington e il significato oltre la favola

Stampa

Shutterstock

L'Orso Paddington arriva dal Perù. I signori Brown lo hanno trovato a Londra nel 1958, seduto su una valigetta e con un cappello rosso un po' sgualcito sulla testa. Da allora è sempre rimasto con loro e non ha mai smesso di combinare guai. Raccontato in libri, film e protagonista anche di diversi videogiochi, l'orso Paddington è uno dei protagonisti più importanti della letteratura britannica per ragazzi. A gennaio 2025 uscirà una sua nuova avventura: Paddington in Perù, un film per il cinema diretto da Dougal Wilson.

La storia dell'Orso Paddington

L'Orso Paddington è, a tutti gli effetti, un migrante. Originario del Perù, dove vive ancora la zia ospitata a Lima in una casa di riposo per vecchi orsi pensionati. Viene trovato dai signori Mary e Henry Brown seduto su una valigetta con un cartellino attorno al collo: «Per favore, prendetevi cura di questo orso, grazie».

Il signore e la signora Brown sono una coppia semplice e molto amichevole. Decidono di adottare il piccolo orso, ma non riescono proprio a capire come si chiami. Così, gli danno lo stesso nome della stazione in cui lo hanno visto per la prima volta: Paddington, appunto, nella zona est di Londra.

L'orsetto racconterà poi di provenire dal "profondo Perù" e di aver viaggiato lungo tutto l'Oceano a bordo di una scialuppa di salvataggio. Ha mangiato quasi solo marmellata d'arance, perché, spiega, gli orsi amano la marmellata e la cioccolata. E invece non sopportano le ingiustizie, il razzismo e chi tratta male i loro amici.

Da quel momento, Paddington vivrà con i Brown e i loro due figli al numero 32 di Windsor Gardens, vicino alla stazione e a Maida Hill. Vivrà tante avventure (e disavventure) perché non è poi così semplice per un orso vivere in mezzo agli esseri umani.

I personaggi delle storie dell'Orso Paddington

L'orsetto non è mai da solo. Oltre ai genitori adottivi, molto accoglienti ma anche loro un po' pasticcioni, ci sono diversi personaggi che animano le varie storie. Ad esempio Mrs. Bird, l'austera governante, o Mr. Curry, il vicino invadente che non tollera proprio la presenza di Paddington. Lo chiamerà infatti solamente "orso".

Tra gli amici, c'è sicuramente Mr. Gruber che gestisce un negozio in Portobello road, la via del famoso mercatino, che fa spesso compagnia a Paddington per uno spuntino.

I riferimenti storici nelle storie di Paddington

La storia di questo orsetto è una splendida favola per bambini, ma non solo. Ci sono diversi riferimenti a questioni che viviamo ancora oggi o a episodi storici del passato. Per esempio, come dicevamo prima, Paddington è un migrante clandestino che cerca accoglienza, perché è rimasto solo dopo la morte dei suoi genitori. Pensa che inizialmente l'autore, Michael Bond, voleva che il suo personaggio avesse origini africane, ma il problema è che in Africa non vivono orsi.

Paddington è un esemplare della specie orso con gli occhiali (Tremarctos ornatus), chiamata così per quelle specie di anelli bianco-giallastri che circondano i suoi occhi. È l'unica specie di orso presente in Sudamerica e anche l'ultima rappresentate degli orsi con il muso corto, dal momento che le altre specie appartenenti a questa famiglia si sono estinte. E anche gli orsi con gli occhiali sono considerati una specie vulnerabile, a causa della caccia illegale. Viene ucciso per diversi motivi: dagli agricoltori perché rovina i campi, dai bracconieri per la carne o per rivedere alcune parti del suo corpo ai mercati orientali, dove vengono impiegate all'interno della medicina tradizionale, e infine dalla popolazione locale per scopi rituali. Non a caso, proprio Paddington racconterà ai Brown di non avere più i genitori e che, in generale, sono rimasti in pochi in Perù.

Il modo in cui Paddington viene trovato, con una valigetta e un cartellino, è stato ispirato da un episodio a cui Bond ha assistito durante la Seconda guerra mondiale. I bambini che vivevano a Londra, infatti, furono trasportati tutti in campagna con i treni per rimanere al riparo dai bombardamenti. Quando partivano, avevano solo una valigetta e un cartellino al polso. Dei piccoli rifugiati, un po' come Paddington. Ancora oggi le statue che ricordano il celebre personaggio lo rappresentano sempre con la valigetta e il cartellino.

Come è stato inventato l'Orso Paddington

Per inventare l'orso, invece, Micheal Bond è stato ispirato da un orsetto che aveva visto in un negozio proprio vicino alla stazione di Paddington. Era il periodo di Natale, per cui tutti si affannavano a comprare regali, solo quell'orsetto sembrava non essere stato scelto da nessuno. Bond, così, gli donerà la famiglia Brown.

Oggi i peluche che raffigurano l'orso britannico più famoso sono tra i principali souvenir che i turisti portano a casa da Londra.

La prima storia, A Bear called Paddington (Un orso di nome Paddington), fu pubblicata nel 1958 e a quella ne seguirono altre 12. Non solo, ma Paddington è protagonista di diverse serie televisive per bambini, di cui una ancora in corso, e di tre film per il cinema. Persino il mondo dei videogiochi si è ispirato a lui fin dagli anni Ottanta e nel 2017 è stata rilasciata una versione anche per smartphone.

L'Orso Paddington è diventato un simbolo

Oggi l'Orso Paddington è sicuramente uno dei simboli più celebri di Londra ed è parte integrante della storia britannica. Nel 2022, in occasione del Giubileo della Regina Elisabetta II, è uscito un filmato in cui i due prendono un tè insieme. In quell'occasione, l'orsetto rivela di avere sempre un sandwich con la marmellata sotto il cappello, per essere pronto in caso di emergenza. E la Regina? «So do I», risponde, «Anche io».

Paddington è inoltre testimonial di un programma di sensibilizzazione dell'Unicef chiamato proprio I viaggi di Paddington. L'idea è quella di offrire ai bambini dai 3 ai 9 anni un modo per conoscere come vivono i loro coetanei nelle altre parti del mondo attraverso adesivi, storie e altre curiosità.

E Paddington è anche quello che ha pronunciato una delle frasi che meglio descrive l'atmosfera della capitale britannica: «A Londra nessuno è uguale a un altro, il che significa che tutti trovano il proprio posto».

FONTE: Thisispaddington.com;