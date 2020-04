Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro (e delle rose)!

Stampa

La Giornata Mondiale del Libro è un evento che vuole rendere omaggio al libro e al suo importantissimo ruolo nello sviluppo di una società sempre migliore.

Il 23 aprile, giorno scelto per la ricorrenza, tutti i grandi protagonisti del mondo della cultura si attivano per organizzare conferenze, flash mob, spettacoli ed eventi che mettano in contatto chi i libri li scrive (editori, autori..) e chi invece i libri li ama e li legge (i lettori appunto).

LE ORIGINI

La prima edizione della Giornata Mondiale del Libro si è tenuta nel 1996 per volontà dell'Unesco, l'ente delle Nazioni Unite a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Lo scopo dichiarato era quello di promuovere il continuo progresso culturale e di avvicinare le persone, soprattutto i giovani, al piacere della lettura. Ma perché proprio in questa data?

Il 23 aprile 1616 morirono tre "mostri sacri della letteratura mondiale: Shakespeare, Cervantes e Garcilaso de la Vega (autore di autorevoli testi sul popolo Inca). Oltre a questa storica coincidenza però bisogna ricordare che già prima della Giornata voluta dall'Unesco in Spagna esisteva un evento molto simile.

In Catalogna infatti (la regione che ha per capoluogo Barcellona) già dai primi del'900 il 7 ottobre si festeggiava una Giornata dedicata al libro. Questa tradizione venne estesa dal Re Alfonso XIII a tutta la Spagna, ma il sovrano spostò la data al 23 aprile, giorno di Sant Jordi (San Giorgio), patrono della Catalogna, istituendo così la Giornata del Libro e delle Rose.

CHE C'ENTRANO LE ROSE?

Da secoli nel giorno dedicato a Sant Jordi si regalano alle donne catalane tantissime rose, le quali, secondo la leggenda, sarebbero nate dal sangue sgorgato dal corpo del drago ucciso da Sant Jordi.

Per questo il 23 aprile i librai di tutta la Catalogna regalano una rosa per ogni testo venduto.