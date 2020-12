I romanzi a fumetti più avvincenti ed emozionanti da leggere subito

Stampa

Dai classici senza tempo come Asterix alle commuoventi nuove uscite come il Principe e la Sarta o Aldobrando, le graphic novel rappresentano un modo di raccontare sempre coinvolgente e attuale, che può costituire spesso il mezzo per avvicinare alla lettura, e alla letteratura, anche chi magari non è così avvezzo ad affrontare la parola scritta.

1 - VIOLA GIRAMONDO di Teresa Radice e Stefano Turconi

Le avventure di una ragazzina sensibile, figlia di un entomologo e della donna cannone del circo che cresce, cittadina del mondo, in una stravagante famiglia allargata facendoci apprezzare la forza della curiosità e della pacifica accettazione per ciò che è differente da noi.

Da 8 anni

Da leggere perché

Bellissimi disegni e personaggi indimenticabili da due poeti geniali.

2 - ALDOBRANDO di Gipi e Luigi Critone

In un crudele medioevo immaginario un giovane orfano scopre il coraggio e i buoni sentimenti scontrandosi con le bassezze e la crudeltà di cui è capace l’essere umano in un classico romanzo di formazione. E’ bellissimo notare la graduale evoluzione della grafica del protagonista insieme alla sua crescita interiore.

Da 12 anni

Da leggere perché

Un cavaliere senza macchia e senza paura decisamente fuori dagli schemi

3 - IL PRINCIPE E LA SARTA di Jen Wang e C. Marietti

Una giovane sarta parigina viene notata da un misterioso personaggio che vuole un guardaroba da vera donna fatale. Il cliente però non solo è un ragazzo ma è anche un principe ereditario destinato a sposare una principessa e a reggere un regno. Bellissimi disegni per una storia romantica e molto coraggiosa.

Da 12 anni

Da leggere perché

Un poeticissimo inno alla forza dell’amore e alla diversità che non deve far paura.

4 - PERSEPOLIS di Marjane Satrapi

La storia della rivoluzione fondamentalista in Iran vista con gli occhi di una bambina, l’autrice, che ha vissuto tutto in prima persona, per far capire che esisteva anche un paese colto e liberale e che non tutti gli iraniani sono estremisti come chi governa ora ma che anzi molti hanno dato la vita per proteggere una storia e una tradizione millenaria.

Da 10 anni

Da leggere perché

Un bianco e nero spiazzante per la storia vista dalla cameretta di una bambina e poi di una ragazza che ne subisce i colpi in prima persona.

5 - ASTERIX LEGIONARIO di René Goscinny e Albert Uderzo

Il guerriero gallico Asterix con l’inseparabile amico Obelix, forti della invincibile bevanda magica del druido Panoramix, devono correre in soccorso della bella Falbalà il cui fidanzato è stato costretto ad arruolarsi nell’esercito romano. Per ritrovare il giovane dovranno entrare anche loro tra i legionari insieme a quel campionario di umanità che erano i popoli conquistati dell’Impero romano.

Da 8 anni

Da leggere perché

I padri indimenticabili del romanzo a fumetti ci regalano una storia, con più piani di lettura, per sorridere, e spesso ridere, dei difetti e delle caratteristiche dei popoli.

6 - DOPPIO PASSO di Alice Keller e Veronica Truttero

Ambientato in nei cortili di una cittadina inglese durante la seconda guerra mondiale questo bellissimo romanzo parla delle partite di calcio domenicali tra i ragazzini che abitano i palazzi vicini ma parla soprattutto di chi è bravissimo a giocare e di chi lo è meno…

Da 10 anni

Da leggere perché

La scoperta di un personaggio realmente esistito, di una grande campionessa nello sport e nell’aiutare gli altri.

7 - NATALE SU TUTTI I PIANI di Marie-Aude Murail e Boiry

Due ragazzi poveri in un palazzo di persone variamente ricche e un giovane medico che scopre la meraviglia di guardare davvero le persone che lo circondano in una classica fiaba natalizia con splendide illustrazioni.

Da 8 anni

Da leggere perché

Per ricordarsi ancora una volta quante cose passano attraverso la forza della parola scritta.

8 - IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee e Fred Fordham

Mondadori

La lunga estate della giovane Scout che assiste alla dimostrazione di quieto eroismo quotidiano del padre, l’avvocato Atticus Finch, unico a voler assumere la difesa di un uomo di colore accusato di avere violentato una ragazza bianca nel cuore profondo dell’Alabama rurale.

Da 12 anni

Da leggere perché

Un grande classico della letteratura americana tradotto in fumetti.

9 - CATTIVE RAGAZZE di Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Dalla prima donna ciclista, a Franca Viola che, ribellandosi alle consuetudini e alla legge, rifiutò il matrimonio riparatore dopo la violenza passando per l’attivista egiziana Nawal El Saadawi e la giornalista americana Nellie Bly, le difficili vite, meravigliose e piene coraggio, di signore e signorine che hanno fatto la storia e che quasi sempre sono state, più o meno volontariamente, dimenticate per il solo fatto di essere donne.

Da 10 anni

Da leggere perché

Se oggi possiamo parlare di parità di genere lo dobbiamo a loro.

10 - IL CASTELLO DELLE STELLE. VOL. 1: 1869: LA CONQUISTA DELLO SPAZIO di Alex Alice

Le avventure di un ragazzino intraprendente cresciuto in una famiglia di scienziati che, nella seconda metà dell’ottocento, si muove tra le corti mitteleuropee e il cielo alla ricerca di una energia misteriosa e ambitissima.

Da 10 anni

Da leggere perché

Meravigliose tavole illustrate per un romanzo con personaggi storici e macchine volanti, tra Verne e Miyazaki.

Francesca Paola Rampinelli Rota