I più bei romanzi ambientati nel medioevo

Stampa

6- RODRIGO GAMBAROZZA E SCRICCIOLO IL SUO SCUDIERO di Michael Ende e Wieland Freund. In un “buio medioevo” in cui però gli uccellini cinguettano, un brigante feroce non è così feroce mentre un piccolo bambino è assolutamente cocciuto come appare.

4- UNO YANKEE ALLA CORTE DI RE ARTÙ di Mark Twain. Un americano d’inizio secolo, assolutamente saldo nelle sue certezze, si trova a Camelot e grazie ad intraprendenza ed inventiva si spaccia per un grande mago in grado di dominare gli elementi.

3- TOSCA DEI BOSCHI di Teresa Radice e Stefano Turconi. Un gioco di riconoscimenti e scoperte, di bambini perduti e ritrovati per due fratelli che vivono nella foresta in perfetta armonia con la natura ma sanno affrontare bene anche gli Intrighi mondani.

2- LA FRECCIA NERA di Robert Louis Stevenson. Il giovane Dick Shelton scopre che il nuovo compagno d’avventure non è un ragazzino imbranato ma una bellissima fanciulla e che il suo padrino non è l’uomo retto che lui credeva.

1- MERLINO, ARTÙ E I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA di Sara Marconi e David Pintor. Una nuova bellissima edizione per la storia classica della spada della roccia, del piccolo Artù che diventa re e del sapiente mago Merlino che nonostante tutta la sua saggezza non resiste all’amore per la dama del lago.

Cavalieri, paladini, crociati e cacciatori di reliquie protagonisti di un’epoca che spesso non era così buia come vuole la tradizione.

1- MERLINO, ARTÙ E I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA di Sara Marconi e David Pintor

Una nuova bellissima edizione per la storia classica della spada della roccia, del piccolo Artù che diventa re e del sapiente mago Merlino che, nonostante tutta la sua saggezza, non resiste all’amore per la dama del lago.

Da 8 anni

Da leggere perché

Per capire che anche gli eroi ogni tanto si comportano come uomini e magari non come gli uomini migliori.

2- LA FRECCIA NERA di Robert Louis Stevenson

Il giovane Dick Shelton scopre che il nuovo compagno d’avventure non è un ragazzino imbranato ma una bellissima fanciulla e che il suo padrino non è l’uomo retto che lui credeva.

Da 11 anni

Da leggere perché

Dal grande autore de L’isola del tesoro un classico senza tempo dal ritmo incalzante.

3- TOSCA DEI BOSCHI di Teresa Radice e Stefano Turconi

Un gioco di riconoscimenti e scoperte, di bambini perduti e ritrovati per due fratelli che vivono nella foresta in perfetta armonia con la natura ma sanno affrontare bene anche gli Intrighi mondani.

Da 10 anni

Da leggere perché

Un bellissimo medioevo toscano per apprendere “con grande diletto” le meravigliose parole dei grandi poeti dell’epoca.

4- UNO YANKEE ALLA CORTE DI RE ARTÙ di Mark Twain

Un americano d’inizio secolo, assolutamente saldo nelle sue certezze, si trova a Camelot e grazie ad intraprendenza ed inventiva si spaccia per un grande mago in grado di dominare gli elementi.

Da 10 anni

Da leggere perché

La corte di re Artù vista come un insieme di stravaganti perditempo e Merlino come un noiosone che quando parla concilia il sonno a tutti i cavalieri.

5- LA BAMBINA COL FALCONE di Bianca Pitzorno

La bellissima storia delle figlie del falconiere di Federico II, tra il desiderio di avventure e di poter partecipare alle crociate e la molto meno avvincente vita quotidiana delle donne medioevali.

Da 10 anni

Da leggere perché

La figura dell’imperatore, in perenne conflitto con il Papa, è ancora oggi affascinante e piena di contraddizioni.

6- RODRIGO GAMBAROZZA E SCRICCIOLO IL SUO SCUDIERO di Michael Ende e Wieland Freund

In un “buio medioevo” in cui però gli uccellini cinguettano, un brigante feroce non è così feroce mentre un piccolo bambino è assolutamente cocciuto come appare.

Da 9 anni

Da leggere perché

Per conoscere Socrate, il pappagallo parlante più saggio del mondo.

7- IVANHOE di Walter Scott

Il capostipite dei romanzi storici è ancora oggi avvincente e pieno di colpi di scena che coinvolgono, oltre all’eroico cavaliere Ivanhoe, personaggi senza tempo come Robin Hood, Riccardo Cuor di Leone e il principe Giovanni.

Da 11 anni

Da leggere perché

Per continuare a chiedersi come si può preferire Lady Rowina all’intrepida Rebecca

8- ORLANDO, IL MIO SIGNORE di Roberto Piumini

La storia del paladino, nipote di Carlo Magno ed eroe di Roncisvalle, “cucita” con passione da Piumini a partire dalla tradizione orale, dalle opere di Boiardo e di Ariosto e raccontata da Orlando stesso al suo scudiero.

Da 12 anni

Da leggere perché

Un ritratto a tutto tondo di un eroe fragile e affascinante, che sia senza paura, innamorato o furioso.

9- STORIA DI BOY di Catherine Gilbert Murdock

Un ragazzino gobbo e senza nome, con il dono meraviglioso di capire gli animali, viene ceduto dal suo padrone ad un viaggiatore misterioso che attraversa l’Europa a caccia di reliquie.

Da 10 anni

Da leggere perché

Un romanzo bellissimo con tanti misteri da svelare e avventure mozzafiato ma ancora una volta a scrivere la storia sarà il viaggio e non la meta.

10- MATILDE DI CANOSSA E LA FRECCIA AVVELENATA di Vanna Cercenà

Matilde è piccola ma le ingiustizie le vede benissimo e sa già affrontarle con coraggio anche grazie a degli amici speciali.

Da 9 anni

Da leggere perché

L’infanzia romanzata della donna più potente del Medioevo davanti al cui castello si umilierà anche l’imperatore.

Francesca Paola Rampinelli Rota