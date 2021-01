I più bei libri che parlano di… libri!

Stampa

CUORE DI INCHIOSTRO, Cornelia Funke. Maggie ama da sempre i libri ed è cresciuta in mezzo a loro perché il suo papà è un abilissimo rilegatore oltre ad avere il dono di evocare i personaggi delle storie che legge ad alta voce. Anche la ragazzina scoprirà di avere la stessa capacità molto ambita da un perfido personaggio per poter viaggiare e far viaggiare i personaggi avanti e indietro tra le pagine e la realtà.

IL LIBRO SELVAGGIO di Juan Villoro. Un ragazzino in crisi per la separazione dei genitori viene mandato a passare l’estate nella casa-libreria di uno strambo zio bibliofilo; riuscirà a domare il mitico “libro selvaggio” e troverà l’amore oltre a scoprire che i libri hanno una attiva vita interiore e caratteri ben definiti.

FUGA DALLA BIBLIOTECA DI MR LEMONCELLO di Chris Grabenstein. Sono proprio i libri a nascondere gli indizi che Kyle e i suoi amici dovranno usare per uscire dalla nuovissima e interattiva biblioteca donata alla città da un geniale inventore di giochi da tavola, Mister Lemocello. Man mano che il gioco procede i ragazzi si rendono conto di quante sono le cose interessanti che i libri nascondono sotto la copertina.

LILLI DE LIBRIS E LA BIBLIOTECA MAGICA di Jostein Gaarder, Klaus Hagerup. Una studiosa di libri, due ragazzini curiosi e intraprendenti e un libro magico che non è ancora stato scritto tra la Norvegia e Roma sono i protagonisti di questa bellissima storia scritta da uno dei più famosi autori scandinavi a testimonianza del suo amore imperituro per la parola scritta.

PROMENADE di Jungho Lee, Testi di Bernard Friot. Un albo di meravigliose illustrazioni dedicate ai libri e al loro impatto sulla nostra vita interiore realizzato dall’artista coreano Jungho Lee. Per tutti quelli che immaginano o hanno immaginato di nutrirsi con un libro, di navigare con un libro, di entrare in un libro…

MATILDE di Roald Dahl. Matilde è una delle poche bambine al mondo che deve leggere di nascosto perché i suoi genitori vorrebbero farle vedere la televisione. Il mitico Roald Dahl racconta con il consueto spirito la storia senza tempo di una creatura di genio e di sentimento in un mondo di uomini meschini e mediocri.

LA STORIA INFINITA di Micael Ende. Bastiano Baldassarre Bucci. incomincia a leggere uno strano libro che lo avvincerà fino a chiamarlo al suo interno per salvare la meravigliosa principessa che, ovviamente, vive in una torre d’avorio. Il guerriero Atreiu e il magico Drago fortuna lo affiancheranno nella lotta mortale contro il Nulla che avanza.

PASSIONE LIBRI di Debbie Tung. Un compendio di tutte le manie e le passioni del vero bibliofilo in cui è piacere riconoscersi e riconoscere chi si ha accanto. Il fumetto della geniale disegnatrice inglese è utilissimo per capire l’amico che preferisce leggere a qualunque altra cosa e che impazzisce per biblioteche e librerie.

PROIBITO LEGGERE di Alan Gratz. Una ragazzina timida e ubbidiente con la passione per la lettura organizza una biblioteca clandestina a scuola per protestare contro la messa al bando del suo romanzo preferito. Spesso la censura ha forme insidiose ma tutte meritano di essere combattute.

Per un appassionato lettore non c’è nulla di più avvincente di un romanzo che parli di libri, scrittori e biblioteche ma queste storie possono essere utili anche per cominciare ad appassionarsi a questo fantastico mondo. Ecco quindi una selezione di “libri sui libri” che comprende anche testi illustrati e un fumetto perché sfogliare un libro è sempre e comunque un grande piacere.

1 - MENO MALE CHE IL TEMPO ERA BELLO di Florence Thinard e Veronica Truttero

L’intero edificio della biblioteca pubblica, improvvisamente sradicato dalle sue fondamenta, va alla deriva su un oceano sconosciuto con a bordo gli alunni di una prima media e il professore di tecnica, la bibliotecaria, il direttore e la signora che fa le pulizie. Vivranno meravigliose avventure e si scopriranno a vicenda.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

Navigando si leggono le novelle narrate da Sherazade nelle “Mille e una notte” e si pesca secondo le istruzioni de “Il vecchio e il mare”.

2 - PROIBITO LEGGERE di Alan Gratz

Una ragazzina timida e ubbidiente con la passione per la lettura organizza una biblioteca clandestina a scuola per protestare contro la messa al bando del suo romanzo preferito. Spesso la censura ha forme insidiose ma tutte meritano di essere combattute.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

“Nessuno ha il diritto di dire a un bambino cosa può o non può leggere. Eccetto i suoi genitori.”

3 - PASSIONE LIBRI di Debbie Tung

Un compendio di tutte le manie e le passioni del vero bibliofilo in cui è piacere riconoscersi e riconoscere chi si ha accanto. Il fumetto della geniale disegnatrice inglese è utilissimo per capire l’amico che preferisce leggere a qualunque altra cosa e che impazzisce per biblioteche e librerie.

Età: da 8 anni

Da leggere perché:

Nulla è paragonabile allo sconforto di chi finisce un libro che ha veramente amato…

4 - LA STORIA INFINITA di Micael Ende

Bastiano Baldassarre Bucci incomincia a leggere uno strano libro che lo avvincerà fino a chiamarlo al suo interno per salvare la meravigliosa principessa che, ovviamente, vive in una torre d’avorio.

Il guerriero Atreiu e il magico Drago fortuna lo affiancheranno nella lotta mortale contro il Nulla che avanza.

Età: da 8 anni

Da leggere perché:

Come spesso accade il libro è molto più bello del film che ha ispirato…

5 - MATILDE di Roald Dahl

Matilde è una delle poche bambine al mondo che deve leggere di nascosto perché i suoi genitori vorrebbero farle vedere la televisione. Il mitico Roald Dahl racconta con il consueto spirito la storia senza tempo di una creatura di genio e di sentimento in un mondo di uomini meschini e mediocri.

Età: da 8 anni

Da leggere perché:

Sono fantastici persino i nomi dei protagonisti dalla Signorina Betta Dolcemiele alla perfida Signora Spezzaindue.

6 - PROMENADE di Jungho Lee, Testi di Bernard Friot

Un albo di meravigliose illustrazioni dedicate ai libri e al loro impatto sulla nostra vita interiore realizzato dall’artista coreano Jungho Lee. Per tutti quelli che immaginano o hanno immaginato di nutrirsi con un libro, di navigare con un libro, di entrare in un libro…

Età: da 8 anni

Da leggere perché:

Pura poesia.

7 - LILLI DE LIBRIS E LA BIBLIOTECA MAGICA di Jostein Gaarder, Klaus Hagerup

Una studiosa di libri, due ragazzini curiosi e intraprendenti e un libro magico che non è ancora stato scritto tra la Norvegia e Roma sono i protagonisti di questa bellissima storia scritta da uno dei più famosi autori scandinavi a testimonianza del suo amore imperituro per la parola scritta.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

Comincia come uno scambio di lettere tra cugini ma si sviluppa in un avvincente mistero…

8 - FUGA DALLA BIBLIOTECA DI MR LEMONCELLO di Chris Grabenstein

Sono proprio i libri a nascondere gli indizi che Kyle e i suoi amici dovranno usare per uscire dalla nuovissima e interattiva biblioteca donata alla città da un geniale inventore di giochi da tavola, Mister Lemoncello. Man mano che il gioco procede i ragazzi si rendono conto di quante sono le cose interessanti che i libri nascondono sotto la copertina.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

Una sfida avvincente attraverso citazioni, autori e curiosità libresche.

9 - IL LIBRO SELVAGGIO di Juan Villoro

Un ragazzino in crisi per la separazione dei genitori viene mandato a passare l’estate nella casa-libreria di uno strambo zio bibliofilo; riuscirà a domare il mitico “libro selvaggio” e troverà l’amore oltre a scoprire che i libri hanno una attiva vita interiore e caratteri ben definiti.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

“Ogni libro è come uno specchio: riflette quello che pensi”.

10 - CUORE DI INCHIOSTRO di Cornelia Funke

Maggie ama da sempre i libri ed è cresciuta in mezzo a loro perché il suo papà è un abilissimo rilegatore oltre ad avere il dono di evocare i personaggi delle storie che legge ad alta voce. Anche la ragazzina scoprirà di avere la stessa capacità molto ambita da un perfido personaggio per poter viaggiare e far viaggiare i personaggi avanti e indietro tra le pagine e la realtà.

Età: da 10 anni

Da leggere perché:

Il giocoliere Dita di Polvere è imperdibile e anche in questo caso il libro e più bello del film.

Francesca Paola Rampinelli Rota