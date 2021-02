I libri imperdibili sul primo amore

Stampa

1- LA CONTESSA SEGRETA di Eva Ibbotson

Anna è una contessina russa fuggita dall’orrore della rivoluzione che, per mantenere e fare studiare il fratello minore, si trova a fare la cameriera in un castello inglese. Il suo buon cuore e il suo garbo ruberanno il cuore dell’altrettanto nobile e amabile vicino.

Da 10 anni.

Da leggere perché

La magnifica allegria e solidarietà dei russi fuggiti in esilio dal loro paese è imperdibile.

2- TUO, SIMON di Becky Albertalli

Anche oggi è difficile scoprire di essere gay nel profondo sud degli Stati Uniti. Per fortuna Simon ha un corrispondente sconosciuto con cui condividere questa esperienza. Sa solo che frequenta il suo stesso liceo fino a quando un compagno di corso non scopre i loro messaggi e minaccia di rivelare tutto sul sito della scuola.

Da 12 anni.

Da leggere perché

Nessuna famiglia normale è davvero normale, a maggior ragione quando si hanno 17 anni…

3- ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare

La storia immortale dei due giovani amanti separati dalle famiglie ostili e disposti alla morte in nome del sentimento è sempre meravigliosa ma è ancora più emozionante se si pensa che Romeo ha 16 anni e Giulietta meno di 14.

Da 12 anni.

Da leggere perché

Come dice Fabio Geda, curatore dell’edizione Mondadori Junior, in questo testo c’è “…Il futuro da giocarsi adesso. L’energia di chi preferisce bruciare in fretta piuttosto che spegnersi lentamente”

4- LA MIA CRUSH È UNA CANZONE di Silvia Gianatti

Ogni momento e ogni sentimento hanno una melodia che li accompagna nella giovane vita di Mia, appassionatissima di musica da sempre: il primo amore non può quindi che avere una colonna sonora eccezionale.

Da 10 anni.

Da leggere perché

Dopo ogni capitolo c’è una “guida” per indagare e spiegare rapporti e sensazioni.

5- MISS BILLY di Eleanor H. Porter

La giovane Billy, rimasta orfana, scrive a dei lontani cugini per chiedere ospitalità e a causa di un malinteso si trova a convivere con tre scapoli. I malpensanti, anche se in buonafede, però si annidano ovunque e prima di trovare il suo posto, e il suo vero amore, la fanciulla dovrà faticare non poco.

Da 11 anni.

Da leggere perché

Anche una collezione di teiere antiche può essere molto interessante.

6- STARGIRL di Jerry Spinelli

Un primo amore raccontato dalla parte di un lui che si innamora perdutamente di una ragazza straordinaria e assolutamente fuori da ogni schema e non riesce a farsene una ragione perché quando si è giovani è difficilissimo accettare la non omologazione.

Da 11 anni.

Da leggere perché

Non c’è luogo più romantico del deserto dell’Arizona per imparare a conoscersi.

7- RAGIONE E SENTIMENTO di Jane Austen

Dalla penna della grandissima autrice inglese le tormentate vicende sentimentali delle sorelle Dashwood che si innamorano e restano deluse, che incontrano persone di buon cuore e persone misere ma riescono sempre a mantenere la loro integrità e coerenza.

Da 12 anni.

Da leggere perché

“Elinor era affettuosa, e i suoi sentimenti erano saldi; ma sapeva come controllarli. Marianne era sensibile e brillante, però entusiasta in tutto; le sue pene e le sue gioie non conoscevano misura. Era tutto tranne che prudente”.

8- STARDUST di Neil Gaiman

Il villaggio di Tristan si trova al confine tra il mondo umano e il mondo magico, Faerie. Attraverso una serie di fantastiche e pericolose avventure, tra unicorni, principi vivi, principi morti e pirati volanti, sarà l’amore a fargli capire a quale dei universi appartiene veramente.

Da 11 anni

Da leggere perché

Spesso il diretto interessato è l’ultimo ad accorgersi di quello che sta succedendo.

9- LE RAGAZZE NON HANNO PAURA di Alessandro Ferrari

Mario ha 13 anni e la vita già segnata dalla tragica scomparsa della sorella quando conosce entra per caso in una banda composta unicamente di ragazze. Ovviamente la molla che lo spinge è l’amore ma imparerà a capire che non è lui l’unico a essere innamorato della carismatica Tata. E che i sentimenti possono avere un prezzo altissimo.

Da 12 anni.

Da leggere perché

Quando si desidera fortissimamente qualcosa si è disposti a credere a tutto.

10- IL MIO PRIMO LIBRO DI POESIE D’AMORE di Bernard Friot e Desideria Guicciardini

Una serie di deliziose rime sentimentali ambientate a scuola, per strada mangiando un gelato ma anche a casa stirando un grande cuore perché l’amore è impertinente e sconosciuto, fragrante come il pane.

Da 8 anni.

Da leggere perché

“L’Amore è un pessimo scolaro/Per cominciare non sa contare/con lui uno e uno non fa sempre due/in grammatica non è migliore/mescola singolare e plurale.”

Francesca Paola Rampinelli Rota