I libri imperdibili da leggere per la Festa del papà

I più bei romanzi che hanno per protagonisti padri pasticcioni, affettuosi, da salvare e supportare o solo da tollerare e amare.

1- PAPÀ GAMBALUNGA di Jean Webster

Un romanzo epistolare a senso unico in cui una giovane orfana scrive al ricco e misterioso benefattore che le ha garantito la possibilità di andare all’università.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Papà Gambalunga, a cui Judy si rivolge con tanto trasporto, non accetta mai di incontrarla e solo alla fine si scoprirà perché.

2- LA FAMIGLIA X di Matteo Grimaldi

La nuova famiglia affidataria di Michael è particolare, si compone di due papà, ma il ragazzo è proprio certo di non volerla lasciare anche se è arrabbiato con la vita e tutto sembra andare storto.

Da 11 anni

Da leggere perché:

La signora Guerra ha il nome giusto.

3- IL BUIO OLTRE LA SIEPE di Harper Lee

Atticus Finch è un padre sensibile e presente per i due figli orfani di madre, è un uomo integerrimo e un avvocato coraggioso, l’unico che oserà difendere un bracciante di colore accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso.

Da 12 anni

Da leggere perché:

Per apprezzare la grande rettitudine di una decisione impopolare nella Alabama profondamente razzista degli anni ’30.

4- IL SEGRETO DI ELLA di Cath Howe

Ella, suo fratello Jack e la mamma si trasferiscono e i bambini devono cominciare una nuova vita in una nuova scuola: come è difficile farsi accettare con un segreto pesante come un papà in prigione che grava sul cuore.

Da 9 anni

Da leggere perché:

“Mi sono accorta che non mi dispiace restare fuori: così posso osservare tutto quello che succede”.

5- LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Carlo Collodi

Il falegname Mastro Geppetto vuole un bambino e si costruisce un burattino che, prima di riuscire a trasformarsi nel figlio perfetto, dovrà affrontare molti pericoli e molte tentazioni (perlopiù cedendo).

Da 8 anni

Da leggere perché:

Pinocchio è in assoluto uno dei personaggi più famosi della letteratura mondiale.

6- VICTORIA SOGNA di Timothée De Fombelle

Tre sioux aspettano Victoria in camera sua e mentre ne parla con il piccolo Jo la ragazza vede suo padre passare in macchina vestito da cow-boy. Cosa sta succedendo? Finalmente comincia un’avventura come quelle che Victoria sogna da sempre…

Da 9 anni

Da leggere perché:

La realtà può essere dolorosa ma ha anche degli aspetti positivi.

7- IO, PAPÀ E ALTRI DISASTRI di Lia Levi

La mamma viene promossa e dovrà lavorare di più e, contemporaneamente, il papà resta senza lavoro; sarà lui a dover gestire la casa e a badare a Carlotta e Sofia, oltre che al cane Giano.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Il papà è pieno di buona volontà ma un po’ pasticcione e adora la lavatrice.

8- L’ESILARANTE MISTERO DEL PAPÀ SCOMPARSO di Neil Galman

Papà esce per comprare il latte e ai bambini in attesa sembra che passi un secolo prima che torni: per forza è stato rapito dagli alieni, catturato dai pirati, salvato da uno stegosauro in mongolfiera e poi è capitato tra i selvaggi…

Da 8 anni

Da leggere perché:

Il latte può salvare il mondo.

9- MIO PAPÀ SCRIVE LA GUERRA di Luigi Garlando

La prigionia del papà di Tommi, che viene rapito insieme ad altri giornalisti mentre è vicino a Kabul, raccontata attraverso le lettere che lui e il bambino si scambiano durante il lungo periodo di reclusione.

Da 10 anni

Da leggere perché:

“I veri giornalisti non si specchiano mai negli ascensori. Studiano sempre chi hanno vicino.”

10- SEI TROPPO FORTE PAPA’ di Federico Taddia

Quaranta attività interessanti che non avevate mai pensato di poter fare con papà: da smontare uno smartphone a creare una scultura di ghiaccio, da stirare una camicia a inventare un alfabeto segreto.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Stare insieme aiuta a conoscersi meglio e ad apprezzarsi di più…

Francesca Paola Rampinelli Rota