I libri imperdibili da leggere per il Dantedì

I romanzi più affascinanti per avvicinare senza timore e conoscere meglio un personaggio importante come Dante, il poeta che ha “inventato” la lingua italiana.

1- VAI ALL'INFERNO, DANTE! di Luigi Garlando

Dante torna a Firenze ai giorni nostri per riportare sulla retta via un’adolescente addolorato e aggressivo. Il poeta toscano parla ancora solo in rima ma adorerà Fortnite, i rapper, la Fiorentina e la profe di italiano.

Da 12 anni.

Da leggere perché:

Per capire che Dante è sempre modernissimo e parla ai giovani perché in fondo “ce l’ha con i corrotti, i ladri, i politici, come fanno i rapper”.

2- DANTE E LE INFERNALI SCIENZE di Luca Novelli

La vita del Sommo poeta spiegata con disegni e vignette e corredata da un bellissimo “dizionarietto” dei termini danteschi, da Cerbero a simoniaci, da Campaldino a teologia.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Il poeta fiorentino era un grande studioso e con la Divina Commedia è stato anche un divulgatore della scienza del suo tempo.

3- DANTE E IL CIRCOLO SEGRETO DEI POETI di Silvia Vecchini

Un Dante dodicenne racconta in prima persona l’ammissione nel ristretto circolo dei poeti amici di Guido Cavalcanti, la scoperta dell’amore per Beatrice e le avventure con il bullo Corso Donati.

Da 10 anni.

Da leggere perché:

La vita quotidiana del creatore della lingua italiana come quella di un qualsiasi adolescente tra cotte, delusioni, scuola, amici e famiglia.

4- LA FELINA COMMEDIA di Elisa Binda

Una bellissima, liberissima, interpretazione della commedia dantesca dove il gatto Dante perso nel bosco si ritrova ad affrontare un lungo e strabiliante viaggio durante il quale ai personaggi dell’opera originale se ne aggiungeranno nuovi come Arsenio Gatten o le star di “zampagran”.

Da 8 anni.

Da leggere perché:

Imperdibili i versi come: “Lui è Cerbero, il cane a tre teste, e di certo non ci farà le feste!” o “Nessuno si arrabbia qui nei cieli se sui vestiti lasciamo i peli?”

5- DANTE ERA UN FIGO di Annalisa Strada

Una professoressa simpatica e moderna spiega ai ragazzi perché “Dante è un figo anche se non lo puoi capire per intero” (soprattutto leggendo il Paradiso).

Da 11 anni.

Da leggere perché:

Gemma probabilmente non era gelosa di Beatrice perché sarebbe stato come se la moglie di Collodi (l’autore di Pinocchio) fosse stata gelosa della fata Turchina…

6- PAPERDANTE di Augusto Macchetto, Giada Perissinotto e Andrea Cagol

Protagonisti dei tre racconti, di cui uno inedito, illustrati dai migliori disegnatori Disney, sono un Dante giovane papero che cade in una grotta oscura e viene salvato da Beatrice, ma anche un Dante Topolino a fumetti del 1949 e un Dante ancora Paperino, accompagnato da Archimede del 1987.

Da 8 anni.

Da leggere perché:

Due super classici e una novità per avvicinare con un sorriso una storia così importante.

7- DANTE, SOMMO POETA di Beatrice Masini

Le opere ma anche la biografia del poeta spiegate ai più giovani a partire dal naso importante portato con disinvoltura fin da bambino.

Da 8 anni.

Da leggere perché:

“Per tutta la vita” Dante “sosterrà che quell’incontro”, con Beatrice quando aveva 9 anni, “ha cambiato il suo destino, il suo modo di vedere il mondo. Possibile? Per un poeta, sí”.

8- LA DIVINA COMMEDIA. IL PRIMO PASSO NELLA SELVA OSCURA di Daniele Aristarco e Marco Somà

Meravigliosi ed eleganti disegni ad accompagnare il racconto dell’amore a prima vista dell'autore di questo libro per l’opera di Dante che qui riesce a rendere affascinante anche per i giovani.

Da 8 anni.

Da leggere perché:

“E incanteremo chi ci ascolta, perché leggere Dante ad alta voce è come indossare un vestito elegante”.

9- L'AMORE SEGRETO. VITA DI DANTE di Angela Nanetti

La storia del grande amore di Dante per Beatrice ma anche, cosa assolutamente particolare, la storia dell’amore di Gemma per il marito con cui riuscirà a vivere per pochi anni prima dell’esilio.

Da 11 anni

Da leggere perché:

Il poeta è lontano da Firenze e la sua sposa si ripete: “quale condizione… è peggiore di quella di vedova di un uomo vivo”.

10- I MOSTRI DI DANTE di Laura Vaioli, Giacomo Guccinelli, Mirko Volpi

Le creature spaventose che popolano la Divina Commedia, disegnate e presentate con grazie ed umorismo al punto da diventare compagni di giochi e di attività.

Da 10 anni

Da leggere perché:

“I mostri che incontriamo nell’Inferno di Dante sono creature orribili ma sono anche esasperazioni dei nostri difetti”...