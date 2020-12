I libri imperdibili che hanno per protagonisti animali particolari

Stampa

Storie meravigliose che raccontano le avventure di mucche, conigli, maialini, volpi, orsi e gabbiani ma anche di rane, scarabei e ragni.

Per quanto aniamo i nostri compagni di casa e di divano, cani e gatti, non possiamo trascurare tutti gli pennuti, pelosi e setolosi amici che sono spesso protagonisti di racconti poetici e mozzafiato come quelli elencati qui sotto.

1 - FANTASMI SALVAMUCCHE di Eva Ibbotson

Mucche e buoi bianchi candidi che pascolano liberi in uno splendido parco per due bambini di città spediti in Scozia in vacanza nel cadente castello di famiglia. Madlyn e Rollo riusciranno a salvare la preziosa mandria dall’avidità e dalla cattiveria che li circonda grazie all’aiuto di un fantasma timido e dei suoi amici.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Spesso gli umani sono strambi e i fantasmi normalissimi…

2 - POLISSENA DEL PORCELLO di Bianca Pitzorno

Le affascinanti avventure di una ragazzina che si sente orfana e principessa e che, girando il mondo con uno stravagante gruppo di animali ammaestrati, capirà chi è davvero e che non necessariamente è meglio essere figlia di un re piuttosto che di un mercante.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Mille intrighi e continue scoperte dalla magica penna della grandissima scrittrice sarda.

3 - IL GALLINARIO di Barbara Sandri, Francesco Giubbilini e Camilla Pintonato

Per chi non sa che una gallina può raggiungere fino a un metro d’altezza e ha un udito più forte di quello di una rana ma meno forte di quello di un cane. Un bellissimo libro illustrato per comprendere e amare un fantastico animale da compagnia.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Per conoscere la Cocincina e la Barbuta d’Anversa insieme alla storia di un animale che condivide la quotidianità umana fin dall’antico Egitto.

4 - IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO di Italo Calvino

La resistenza e la guerra visti con gli occhi di un bambino anche se con gli occhi di un bambino speciale, “brutto, sporco e cattivo”. Un racconto in cui gli uomini, quasi sempre traditori e senza cuore, si contrappongono alla natura che, come i nidi di ragno, accoglie, nasconde e da riparo.

Da 12 anni

Da leggere perché:

Uno spaccato di storia italiana che il grande scrittore aveva vissuto in prima persona.

5 - LA DANZA DELLE RANE di Guido Quarzo e Anna Vivarelli

A metà del settecento l’abate Lazzaro Spallanzani sguazza nei fossi della campagna emiliana a caccia di rane per i suoi meravigliosi esperimenti e prende come assistente Antonio, il giovane figlio di un mugnaio, che avvierà sulla, già allora ardua, via della scienza.

Da 9 anni

Da leggere perché:

Un importante ed eclettico studioso visto da vicino con un sorriso.

6 - FURBO IL SIGNOR VOLPE di Roald Dahl

Il Signor Volpe è un ladro di polli come tutti i suoi simili ma ruba ad avidi agricoltori per sfamare i suoi piccoli e, nonostante gli uomini siano organizzati e crudeli, riesce sempre, anche alleandosi con altri animali, ad avere la meglio su di loro.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Come possono i contadini distruggere una collina solo per eliminare qualche “ruba-galline”?

7 - LA COLLINA DEI CONIGLI di Richard Adams

Una comunità di roditori che in realtà rappresenta tutte le comunità umane e si trova ad affrontare pericoli e difficoltà esterne per sopravvivere e proliferare oltre ai conflitti propri di ogni aggregazione di individui. Un romanzo con vari piani di lettura e le magnifiche descrizioni delle colline inglesi.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Una vera epopea in pelliccia.

8 - IL RAGAZZO DEGLI SCARABEI di M. G. Leonard

Darkus ha per animale domestico un grosso scarabeo che sta sempre appollaiato sulla sua spalla e che capisce tutto quello che il ragazzino gli dice. Due nuovi amici, uno zio un po’ strano e il fedele coleottero lo aiuteranno a scoprire chi ha rapito suo padre e a scongiurare i pieni di una perfida scienziata che vuole modificare geneticamente gli insetti.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Per scoprire il fascino e i misteri degli animali più diffusi sul pianeta.

9 - LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Dino Buzzati

Re Leonzio, con i fidi orsi Babbone, Salnitro, Smeriglio e Frangipane scende dai monti innevati della Sicilia verso la valle per conquistare le città degli uomini ma la pianura e i suoi abitanti sono piene di insidie più pericolose del gatto Mammone e di tutti gli altri mostri affrontati in precedenza.

Da 8 anni

Da leggere perché:

“Tali colpi, rovina, spavento da terrorizzare un reggimento”!.

10 - IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTONE di Richard Bach

Un classico degli anni ’70 in cui un gabbiano si distingue dai suoi simili perché non ama volare unicamente per procurarsi il cibo ma ama il volo come gesto di poesia e di affermazione personale. Scritto da un pilota acrobatico che amava volare come il suo pennuto protagonista.

Da 12 anni

Da leggere perché:

Un altro modo per leggere l’eterna storia di chi, con fatica, si differenzia dal branco.

Francesca Paola Rampinelli Rota