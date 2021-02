I 10 libri imperdibili che parlano di pirati

Stampa

I più bei romanzi per navigare e andare all’arrembaggio con corsari e bucanieri su tutti i mari del mondo.

1- LA PIU' GRANDE di Davide Morosinotto

La storia vera, magistralmente e liberamente interpretata, della piratessa “Lama volante” che, alla fine del settecento, comandò la più grande flotta corsara della storia terrorizzando i mari della Cina. Le avventure di una ragazza che grazie alla tenacia e alle arti marziali riesce a cambiare un destino che sembrava già segnato.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Per conoscere Gigante di Pietra, Drago d’Oro, Cavaliere del Fiume, Bufalo Tatuato e Annusa il vento.

2- L’ISOLA DEL TESORO di Robert Louis Stevenson

Il giovanissimo Jim trova nel baule di un vecchio marinaio la mappa del prezioso tesoro nascosto molti anni prima dal famigerato pirata Flint. Sulla nave organizzata per andare a cercarlo si imbarcano però alcuni dei vecchi compagni di Flint, tra cui il misterioso Long John Silver.

Da 10 anni

Da leggere perché:

Per imparare il più classico dei canti pirateschi: “Quindici uomini sulla cassa del morto,

yo-ho-ho, e una bottiglia di rum per conforto!”.

3- LE AVVENTURE DI LUPO URAGANO di Pinin Carpi

Un capitano tutto vestito di rosso con la barba blu, due pipe in bocca e tantissima fantasia a bordo di un veliero con un prato verde su cui crescono alberi di castagno. Lupo Uragano è un pirata particolare che viaggia sulla Barbablù tra paesi e isole fantastiche, sopra e sotto il mare, aiutando tutti quelli che ne hanno bisogno.

Da 8 anni

Da leggere perché:

La nave di Lupo Uragano non comunica con le bandiere come tutte le altre ma comunica usando il bucato della cuoca Celeste steso ad asciugare.

4- LE TIGRI DI MOMPRACEM di Emilio Salgari

Il primo libro con le avventure del famigerato pirata della Malesia. Tra isole e giungle esotiche Sandokan sfida gli invasori inglesi con i suoi valorosi tigrotti ma si innamora perdutamente della nipote del più cattivo tra tutti i suoi nemici, Lady Marianna, la bellissima “perla di Labuan”.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Intere generazioni di ragazzi si sono immedesimati in Sandokan che con il fido Janez attacca avversari enormemente più forti di lui e li sconfigge sempre con il coraggio e con l’astuzia.

5- DI NOTTE SUI TETTI, CORSARI PERFETTI di Domenica Luciani

I “quasi gemelli” Amina e Martino vivono a Firenze ma devono trasferirsi lasciando la loro bella casa con il giardino. Seguendo i gatti Modem e Kodless scopriranno che sui tetti della città si celano nuovi amici e una banda di implacabili pirati rotti ad ogni avventura.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Ogni tetto e ogni terrazzo può essere un meraviglioso veliero corsaro.

6- PETER PAN di James Matthew Barrie

Libertà e magiche avventure per tre fratellini che sognano di rimandare il difficile momento in cui saranno costretti a crescere rinunciando all’Isola che non c’è.

Da 8 anni

Da leggere perché:

Dalle sirene, agli indiani, ai pirati, la summa di tutte le meraviglie per ogni bambino.

7- I FIGLI DI CAPITAN ROC, Alain Surget

Il primo volume della saga racconta le avventure dei gemelli Piccola Louise e Benjamin che, fuggiti da un orrendo orfanatrofio parigino vengono rapiti dal pirata Barbanera e presi in ostaggio nella speranza di poter attirare il loro sconosciuto e misterioso padre, il famoso brigante Capitan Roc.

Da 8 anni

Da leggere perché:

A bordo della Pulce Rabbiosa le avventure si succedono incalzanti.

8- MIO PADRE, IL GRANDE PIRATA di Davide Calì

Un poetico albo illustrato racconta la storia di un bambino che, una volta all’anno, aspetta il ritorno a casa del papà. Un ritorno a casa fatto di racconti di pirati, di ciurme e di tesori fino al momento in cui il piccolo scopre che in realtà il papà non comanda una nave pirata ma fa il minatore in Belgio.

Da 8 anni

Da leggere perché:

L’eroismo non ha necessariamente bisogno di spazi sconfinati, bastano una buona ciurma e tanta fatica quotidiana.

9- DORY FANTASMAGORICA: ALL’ARREMBAGGIO di Abby Hanlon

Dory, detta Birba, è una ragazzina terribile appassionata di tutto ciò che può creare disordine e confusione ma quando sua sorella grande, Viola, ha bisogno d’aiuto non esita a trasformarsi in un pirata per correre in suo soccorso.

Da 7 anni

Da leggere perché:

Il primo premio della gara del pigiama party va “al più sudato” mentre il secondo è assegnato a “super bestia”.

10- MARY READ. LA RAGAZZA PIRATA di Alain Surget

La storia di una fanciulla costretta fin da piccola a fingersi un maschio per sostituire il fratello. Dopo essersi arruolata nell’esercito, Mary viene rapita dai pirati entrando a far parte dei “Fratelli della Costa” e diventando amica dell’altrettanto celebre piratessa Anne Bonny.

Da 13 anni

Da leggere perché:

Fu probabilmente lo scrittore inglese Daniel Defoe, il padre di Robinson Crosuè, a parlare per primo delle due coraggiose avventuriere.

Francesca Paola Rampinelli Rota