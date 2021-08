Estate 2021: libri da leggere per prepararsi alle medie

Stampa

A settembre iniziate le medie? O le avete già iniziate, ma ancora rimpiangete la primaria? Allora forse è arrivato il momento di crescere e affrontare la nuova realtà (dai, e non sarà così malaccio!).

Anche questa volta un grande aiuto ci viene dai libri. eccone 5: romanzi divertenti per ispirarvi o suggerimenti per diventare tipi tosti. Buona lettura!!

1. SCUOLA MEDIA. SORELLE, DISASTRI E ROCK 'N' ROLL

di James Patterson e Chris Tebbets

Una nuova esilarante avventura della serie Scuola Media creata da James Patterson. Questa volta protagonista è Georgia Khatchadorian, la sorella di Rafe, che ha un sogno. Ma per realizzarlo dovrà coinvolgere suo fratello. Ce la farà Georgia o, come lei teme, sta per fare lo sbaglio più grande della sua vita?

2. 101 COSE DA SCRIVERE PER FARE IL FENOMENO E LASCIARE TUTTI DI STUCCO CON LE PAROLE (ANCHE ALLE MEDIE)

Di Annalisa Strada, illustrazioni di Irene Coletto

Avere una buona parlantina è un lasciapassare per innumerevoli occasioni, soprattutto alle medie, quando tra bulli, professori molesti e interrogazioni gli ostacoli si moltiplicano e bisogna munirsi di armi segrete e trucchi per non farsi incastrare. In questo libro Annalisa Strada dà i consigli giusti per diventare dei fenomeni.

3. 100 AVVENTURE DA VIVERE PRIMA DI CRESCERE

Di Anna McNuff, illustrazioni di Clair Rossiter

Viaggiando e facendo esperienze nuove non solo si cresce, ma si impara ad affrontare la vita (e le scuole medie) con lo spirito giusto. Scaliamo una montagna, costruiamo una capanna, impariamo a remare, dormiamo in tenda... queste e tante altre avventure da fare all'aria aperta per osare qualcosa di nuovo prima di diventare troppo grandi per farlo!

4. 116 FILM DA VEDERE PRIMA DEI 16 ANNI

Di Manlio Castagna

Anche i film contribuiscono alla nostra crescita. In questo volume l'autore ci presenta una selezione di pellicole da vedere assolutamente prima dei sedici anni. Il libro è diviso in aree tematiche e per ogni film è riportata la trama e alcune curiosità. Così ognuno può scegliere il film che più lo ispira in quel momento.

5. MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLE SCUOLE MEDIE

Di Sarah Spinazzola

Un romanzo che ci racconta come può essere dura il primo anno di scuola media, ma anche come alla fine tutti ce la possiamo fare. E' la storia della dodicenne Oliva (sì, un nome un po' strano!) che ha passato l’intero anno scolastico a cercare di sopravvivere a questa nuova realtà, tra compagne di classe odiose, come la snob Shirley, o affascinanti come Anastasio “Frollo” Frollino, per cui Oliva ha una cotta segreta. Per non parlare dei prof: alcuni bravi, ma altri davvero severi.

