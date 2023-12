Detective Conan: 30 anni di enigmi e misteri

Stampa

MEITANTEI CONAN © 1994 Gosho AOYAMA/SHOGAKUKAN

Sei un appassionato di misteri, gialli e avventure avvincenti? Allora non puoi perdere questa collana che Tv Sorrisi e Canzoni e La Gazzetta dello Sport portano ogni settimana in edicola. A partire dal 12 dicembre, ogni settimana, troverai una nuova avventura di Detective Conan.

Cosa rende questa collana così speciale?

L’opera ha ormai quasi 30 anni di vita (in Giappone, infatti, il primo capitolo è uscito nel 1994) ed è ancora ampiamente in corso. Detective Conan è una serie che ha ottenuto un enorme successo e che ha visto realizzati innumerevoli episodi animati, OVA, spin-off, libri, videogiochi. Un trionfo che prosegue dal lontano 1994! Il successo dell’opera è dovuto alle solide trame di fondo e ai numerosissimi gialli brevi di pochi capitoli che spingono, proprio come nei romanzi di Conan Doyle, l’ingegno del lettore nella ricerca del colpevole con i vari indizi seminati tra le vignette.

LA TRAMA

Shinichi è un ragazzo particolarmente brillante e intelligente e riesce a essere d’aiuto alla polizia risolvendo facilmente anche i casi in apparenza senza una soluzione. Un giorno si imbatte in una situazione più grande di lui e un criminale, allo scopo di metterlo fuori gioco, gli somministra uno strano veleno che lo rende nuovamente bambino. Ponendosi l’obiettivo di tornare nuovamente alla sua vera età e continuare le sue attività investigative, Shinichi assume l’identità di Conan Edogawa…

L’APPUNTAMENTO

Dal 12 dicembre ogni venerdì in edicola, TV Sorrisi e Canzoni e La Gazzetta dello Sport ti aspettano con una nuova avventura di Detective Conan. Con la prima uscita, in regalo un magnifico poster da collezione.