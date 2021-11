Consigli di lettura: “La banda degli Dei”

Stampa

Un'avventura a metà strada tra la modernità e il mito: è La Banda degli Dei di Barbara Fiorio, prolifica autrice per la prima volta alle prese con un romanzo per ragazzi che, oltre a raccontare una storia fresca ed avvincente, offre tanti spunti per conoscere aneddoti e personaggi della mitologia classica.

Il libro, disponibile dal 19 ottobre 2021, ha infatti per protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze appassionati di mitologia greca (tanto da darsi i nomi delle principali divinità greche), i quali si trovano a dover risolvere un mistero: una serie di strani furti che spezzano la quiete del loro paese. Ad arricchire la narrazione, ci sono poi le storie dei miti greci che i membri della banda - la Banda degli Dei, appunto - si raccontano ogni settimana.

La trama

Sofia va in seconda media, ha una casa troppo grande e paura del buio. Giacomo mette pace tra tutti e ha un papà che gli scrive due volte all'anno. Bartolomeo vive con i nonni ed è già tutto ormoni, caramelle e rock'n'roll. Delia si arrampica ovunque, al contrario di suo fratello Leonardo, a cui piace starsene tranquillo a suonare la chitarra. Isabella odia essere a dieta, da grande sogna di fare la veterinaria e porta sempre con sé la sorellina Carlotta, velocissima di gambe e di testa. Sono sette, sono amici. E ogni venerdì, quando si ritrovano nel loro Olimpo, diventano la banda degli Dei: Atena, Marte, Dioniso, Artemide, Apollo, Venere e Mercurio. Tra miti raccontati come solo a 12 anni si può fare e misteriosi furti che sconvolgono le abitudini del loro piccolo paese, queste incredibili divinità un po' onnipotenti e molto adolescenti si troveranno ad affrontare (e risolvere!) problemi più grandi di loro.

Età di lettura: da 10 anni.

Casa editrice: Rizzoli

Prezzo: 16 euro

Scarica qui l'estratto di lettura.

Chi è l'autrice: Barbara Fiorio ha compito studi universitari in graphic design, un master in marketing communication e ha lavorato per anni nella promozione teatrale, senza mai abbandonare la propria passione per la scrittura. Ha pubblicato il saggio ironico sulle fiabe classiche C'era una svolta (Eumeswil 2009) e il romanzo Chanel non fa scarpette di cristallo (Castelvecchi 2011), poi Buona fortuna (Mondadori, 2013), Qualcosa di vero e Vittoria (Feltrinelli, 2015 e 2018). La banda degli Dei è il suo primo romanzo per ragazzi.