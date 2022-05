Consigli di lettura: i nuovi libri per ragazzi sulla lotta alla mafia

Stampa

Wikipedia

Che cos'è la mafia? Perché è un male così difficile da estirpare? E chi sono le tante persone che hanno scelto di combatterla, spesso pagando con la vita? A trent'anni dai tristi anniversari delle morti dei giudici Falcone e Borsellino, arrivano nelle librerie tanti nuovi titoli che raccontano le storie di chi ha scelto di battersi per la legalità. Perché la lettura è conoscenza e chi conosce sarà sempre libero!

Libri per ragazzi sulla lotta alla mafia: le nuove uscite

La rosa della giustizia (Piemme)

Autrice: Cinzia Capitanio

Marco è un ragazzo difficile: a soli tredici anni è entrato a far parte di una baby gang. Per allontanarlo da questa realtà i genitori decidono di fargli trascorrere l'estate con il nonno che vive a San Ciro, un paese dell'entroterra siciliano. Questa scelta scatena in Marco una rabbia profonda, anche perché per lui il nonno paterno è quasi un estraneo. Ma, dopo la prima fase di ribellione, Marco inizierà a conoscere i ragazzi del posto e anche a svelare il passato del nonno. Attraverso i suoi racconti scoprirà che cos'è la mafia e, soprattutto, il ruolo avuto da uomini coraggiosi e tenaci come il giudice Rocco Chinnici che, proprio a San Ciro, trascorreva le vacanze estive.

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.

Le parole contro la mafia (Piemme)

Autori: Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte; Sara Loffredi (Curatrice)

Da Antimafia a Zero Mafia, passando per Boss, Bullismo, Cupola, Falcone, Legalità, New York, Omertà, Pentiti e tante altre prole chiave, ognuna delle quali viene spiegata ai ragazzi in un singolo capitolo. Un manuale di Storia e storie della mafia, e di come è stata e dovrà essere combattuta, a partire dal bullismo scolastico (primo gradino del racket e della mentalità mafiosa).

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.

La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia (Mondadori)

Autrice: Annamaria Frustaci

Giustizia: che bella parola! Eppure è impronunciabile, in quel paese che dall'alto della collina scambia sguardi con il mare infinito della Calabria. Lara l'ha capito presto, tra gli ulivi del nonno, alle prese con i soprusi del vicino di casa, e sui banchi di scuola, dove a dettare legge sono Totò e i suoi amici. Un giorno Lara e Totò trovano un cagnolino bianco e morbido, che guaisce chiedendo aiuto. E lei a vederlo per prima, eppure il ragazzo reclama prepotentemente il suo diritto di tenere il cucciolo tutto per sé. Ma Lara ha ormai intuito che il solo modo per sconfiggere la mafia, che serpeggia tra le case e le vie del paese, è guardarla in faccia con onestà e coraggio. Così decide di fare a Totò una proposta che non può rifiutare...

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.

Non chiamateli eroi (Mondadori)

Autori: Nicola Gratteri e Antonio Nicaso; Giulia Tomai (Illustratrice)

A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e personaggi per raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità.

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.

Per questo mi chiamo Giovanni (Rizzoli, nuova ediz.)

Autore: Luigi Garlando

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi.

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.

La casa di Paolo (Rizzoli)

Autori: Sara Loffredi e Marco Lillo; Giovanni Scarduelli (Illustratore)

Lorenzo ha quindici anni, gioca a calcio, ha una sorellina che lo adora, una mamma per la quale stravede e un padre verso il quale cova tanta rabbia perché, quando è stato licenziato, passa le giornate a letto. Quando però la professoressa Ghidini entra in classe annunciando che studieranno la storia di Paolo Borsellino, Lorenzo non immagina proprio che questo cambierà tutto...

Scopri il libro su Leggendo Leggendo.