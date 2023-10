Ami le streghe? Questo libro è per te

Stampa

Leggi questo libro se ami le streghe, la libertà e le regole (a volte) - cit. dal libro

La protagonista è la giovane Caterina che prima che l’estate finisca e la scuola inizi decide di trascorrere qualche giorno da suo nonno, con il cane Diana e il gatto Schopenhauer.

Il nonno propone a Caterina di leggere un libro, lo tiene tra le mani speranzoso di vedere curiosità nello sguardo di sua nipote che in effetti non lo delude perché se a prima vista può sembrare un libro qualunque in realtà, guardandolo meglio, è un diario con la copertina così consumata che sembra appartenere a un altro tempo, è il diario della sua “nonnastra” Guia.

Caterina lo afferra decisa e si dirige sotto l’ombra di un nespolo per iniziare subito a leggerlo.

Diario di una strega quasi per bene di Guia Esperia Ghimmprannaqui, questo è il titolo e Caterina non aveva mai letto nulla di simile, soprattutto non si capacita che sua nonna fosse stata una strega e per giunta con un cognome davvero strano!

Scoprirà che Guia ha studiato al Collegium Angelicum, scuola di streghe per streghe, ha imparato a trasformarsi, a fare diverse magie, conoscerà la sua amica, un po’ stralunata, Dorotea e quelle antipatiche di Elisabetta, Elena ed Elettra.

Vedrà il suo carattere ribelle, impulsivo, allergico a troppe regole rigide imposte da quella fissata della strega Donatilla.

Strega come me è una storia divertente ma anche molto costruttiva, insegna la libertà e la giusta ribellione, tra menù disgustosi, capaci di offrire alle streghe apprendiste “pasticcio di rospetti gratinati”, “code di topi svizzeri alla vaccinara” e punizioni in rima esemplari come “chi imbratterà, sconcerà gli spazi usati dalla comunità, qualunque sia la sozzeria la dovrà leccare via...”

Buona magica lettura!

Scheda del libro:

Titolo: Strega con me

Autore: Giusy Quarenghi

Editore: Giunti edizioni – collana Colibrì

Prezzo: 9,90 €