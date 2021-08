15 Libri per salvare il pianeta

Stampa

Manuali, fumetti, storie ispirazionali, saggi divulgativi. La produzione di libri per ragazzi a tema ambiente è enorme (e ben venga, ne siamo felici!). Eccone alcuni che abbiamo sfogliato per voi: non c'è che l'imbarazzo della scelta... E mi raccomando: leggere sì, ma anche agire!

1. 70 MISSIONI ANTI CAMBIAMENTO CLIMATICO

Di Martin Dorey, illustrazioni di Tim Wesson

Diventare un supereroe non è impossibile. Lo scopo, come quello di tutti i supereroi, è salvare il pianeta. Ma non è necessario saper volare o diventare invisibili. Basta essere gentili con gli animali e portare a termine le 70 missioni proposte dal libro. Partecipare alla sfida non solo è fondamentale per il futuro, ma è anche divertente!

2. GREEN GIRLS: STORIE VERE DI RAGAZZE DALLA PARTE DEL PIANETA

Di Cristiana Ruggeri, illustrazioni di Susanna Rumiz

Tutti conosciamo Greta Thunberg e i suoi Fridays For Future, ma sono tante, e sparse per il mondo, le "guerriere" che si battono per il clima. C'è Lilly Platt in Olanda, Alice Imbastari in Italia, Vanessa Nakete in Uganda, Jamie Margolin in America, Nemonte Nenquino in Ecuador... e tante altre. Tutte icone green pop a cui ispirarsi.

3.TIMOTHY TOP: LA RIVOLUZIONE SOTTOSOPRA

Di Gud

Timothy è un bambino di 8 anni, ma è anche un eroe verde. Ama la natura e con i suoi amici vuole sensibilizzare l'umanità sull'importanza del rispetto per l'ambiente. Come? Ogni lunedì lui e la sua squadra entreranno in azione mettendosi a testa in giù, finché gli adulti non capiranno.

4. QUANTE SCOSSE QUESTA TERRA

Di Robin Jacobs, illustrazioni di Sophie Williams

Un libro che racconta con bellissime illustrazioni la scienza che c'è dietro a terremoti, tsunami, vulcani, valanghe, cicloni tropicali, incendi e come questi disastri ambientali non potranno che aumentare a causa del cambiamento climatico. Perché l'uomo non potrà mai dominare totalmente la natura. E per sopravvivere deve imparare a rispettarla.

5. LE DISAVVENTURE DELLA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI

Di Bénédicte Moret, illustrazioni di Kitty Crowther

Non produrre rifiuti (o ridurli al massino) è difficilissimo ma dà anche grandi soddisfazioni. Ecco un fumetto che racconta con uno stile autoironico come, tra successi e fallimenti, alla fine tutti possiamo diventare sostenibili. Basta impegnarsi un po'.

6. 50 COSE DA FARE PER SALVARE LA TERRA

Di The Earth Works Group

Idee anti spreco, spunti per sensibilizzare i compagni meno attenti, esperimenti ecologici da provare... Un vero manuale pratico per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e cambiare il mondo.

7. PRENDIAMOCI CURA DEL PIANETA

Di Katie Daynes, illustrazioni di Ilaria Faccioli

Un libro illustrato che spiega in modo semplice e chiaro quello che possiamo fare per il benessere del pianeta e nostro.

8. PALME AL POLO NORD

Di Marc ter Horst, illustrazioni di Wendy Panders

Il clima è in continuo cambiamento. Per esempio, 700 milioni di anni fa la temperatura media era di 45 gradi sotto zero e l’unica forma di vita erano i batteri, mentre all’epoca dei dinosauri, faceva più caldo di oggi. Negli ultimi anni però c’è stata un’accelerata. E la causa sta nell’aumento di anidride carbonica provocata dalle attività inquinanti dell’uomo. Un libro che ripercorre la storia del clima, spiega l’ emergenza del riscaldamento globale e propone possibili soluzioni, come, ad esempio, le energie rinnovabili.



9. POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO

Di Rossella Kohler, illustrazioni di Ilaria Zanellato

Un libro che affronta punto per punto gli obiettivi dell'agenda Onu 2030: dal cambiamento climatico alla battaglia contro le disuguaglianze sociali e come sia necessario ricercare nuove forme di sviluppo sostenibili.

10. STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO

di Carola Benedetto e Luciana Ciliento

Diciassette eroi descritti in sedici ritratti. Si tratta di storie esemplari, unite da un unico grande messaggio: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Tra i protagonisti: Leonardo DiCaprio, Al Gore, Emma Watson, Tiziano Guardini, Greta Thunberg, Sebastião Salgado, Björk e tanti altri.

11. UN PIANETA PIENO DI PLASTICA

Di Neal Layton

La plastica è uno dei principali problemi ambientali del nostro pianeta. Lo avrete sentito dire tante volte, ma sapete perché? Ce lo spiega bene l'autore di questo libro che ci dà anche tanti consigli per evitarla il più possibile.

12. GRETA THUNBERG, UN VENERDI' PER IL FUTURO

Di Sabina Colloredo

Un libro per raccontare chi è Greta e la sua battaglia in difesa dell'ambiente che sta rivoluzionando il mondo.

13. LA BIODIVERSITA' A PICCOLI PASSI

Di Catherine Stern

La varietà delle forme viventi è davvero impressionante, ma oggi più che mai questa diversità è minacciata da inquinamento e sfruttamento delle risorse.

14. PICCOLA GUIDA PER ECOSCHIAPPE

Di Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Iwona Wierzba

Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra lavatrici, calzini e barattoli, imparerete tutto su sprechi, consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi in veri ecoeroi.



15. 10 IDEE PER SALVARE IL PIANETA

Di Eleonora Fornasari, illustrazioni di Clarissa Corradin

Muoversi a piedi o in bicicletta, preservare le api, ridurre gli sprechi... 10 azioni da compiere nella vita di tutti i giorni, per salvare il mondo un pezzettino alla volta.