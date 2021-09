15 libri da leggere se avete amato Harry Potter

Stampa

Dopo aver letto l'ultima riga de I Doni della morte avete avvertito un vuoto enorme dentro di voi? Sentite già la mancanza di Harry, Hermione, Ron, Silente e di tutti gli altri personaggi che vi hanno accompagnato per ben sette libri? Niente di più normale. Lasciare Hogwarts non è facile. Ma tranquilli, i mondi da scoprire e i personaggi da amare sono tantissimi: su scaffali di librerie e biblioteche troverete centinaia di libri pronti a farvi vivere nuove avventure. Eccone alcuni, lasciatevi ispirare!

1 PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO di Rick Riordan

Se di Harry Potter avete amato gli aspetti più mitologici, questa è la saga che fa per voi. Il protagonista infatti, Percy Jackson, scopre di essere il figlio di Poseidone, Dio del Mare e insieme ai suoi amici vivrà incredibili avventure per riuscire a scongiurare una guerra tra divinità greche.

2 IL MAGO di Lev Grossman

Primo di una trilogia, protagonista è Quentin Coldwater, un ragazzo di 17 anni che grazie ai suoi poteri magici viene preso da una prestigiosa università per maghi: Brakebills. Qui, tra lezioni di stregoneria, emozionanti partite al gioco del welters, primi amori e nuove amicizie, scopre anche che la magia ha molti lati oscuri. Insomma, gli elementi in comune con Harry Potter non mancano.

3 ILSIGNORE DEGLI ANELLI di John R. R. Tolkien

Il grande classico del fantasy a cui la Rowling non ha mancato di ispirarsi. La trilogia inizia con "La compagnia dell'anello" in cui Frodo insieme ad altri hobbit parte per il paese delle tenebre. Lungo la strada si uniranno altri personaggi: elfi, nani e uomini.

4 LO HOBBIT di John R. R. Tolkien

E' il romanzo che precede il signore degli anelli e introduce alcuni personaggi come il mago Gandalf e l'hobbit Bilbo Baggins.

5 LA SAGA DI TERRAMARE di Ursula K. Le Guin

In un mondo fantastico, fatto di arcipelaghi e mare, un giovane si reca sull'isola di Roke dove si trova la scuola di magia (anche qui le atmosfere potteriane non mancano!). Qui, in compagnia di nuovi amici, affronterà un lungo e avventuroso apprendistato che lo porterà ad affrontare l'oscurità che avanza e divora ogni cosa. Una saga creata alla fine degli anni Sessanta da quella che è considerata la regina del fantasy.

6 QUESTE OSCURE MATERIE di Philip Pullman

Trilogia formata dai romanzi: La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra. In un mondo parallelo ogni persona è affiancata da un daimon, un alter ego dalla forma animale. Il daimon è anche il collegamento degli uomini alla Polvere, sostanza magica fonte di individualismo e originalità, concetti che il Magisterium, avversa e tenta di distruggere.

7 LE CRONACHE DI NARNIA di Clive S.Lewis

Ritenuto un classico della letteratura inglese per ragazzi. Formata da sette romanzi, ma raccolti in tre volumi, la saga racconta il viaggio nel mondo di Narnia governato dal leone Aslan e popolato da animali parlanti, centauri, gnomi e streghe malefiche impegnati nell'eterna lotta tra il bene e il male.

8 CUORE D'INCHIOSTRO di Cornelia Funke

Un fantasy che affronta il magico da una prospettiva piuttosto originale: il padre di Maggy è in grado di dare vita ai personaggi dei libri leggendo le pagine ad alta voce. Ma questo potere porterà padre e figlia a dover combattere contro misteriose creature.

9 FIDANZATI DELL'INVERNO. L'ATTRAVERSASPECCHI di Christelle Dabos

Dalla Francia arriva questo primo romanzo che fa parte di una saga seguita da altri due titoli, Scomparsi di Chiardiluna e La memoria di Babele. La protagonista è Ofelia, una ragazza a tratti goffa ma che ha due doni molto speciali: legge il passato degli oggetti e attraversa gli specchi.

10 CRONACHE DEL MONDO EMERSO di Licia Troisi

Il Mondo Emerso sta per essere conquistato, schiacciato dal tallone del Tiranno e dalle sue truppe di mostri. Soltanto una ragazza sembra in grado di cambiare il destino che incombe: Nihal della Terra del Vento.

11 ERAGON di Christopher Paolini

Eragon, un ragazzo di 15 anni, si imbatte in una preziosa pietra blu. Presto scopre che la pietra non è altro che l'uovo di un drago. Da notare che l'autore ha scritto questo romanzo proprio all'età di 15 anni.

12 IL CICLO DI SHANNARA di Terry Brooks

Dopo la distruzione provocata dalle guerre, sono rimasti solo i continenti delle Quattro Terre. Qui, la magia del Bene mantiene l’equilibrio, contrapponendosi al caos portato dai demoni. A vegliare su queste terre sono il druido Allanon, ultimo esponente di una stirpe di custodi delle arti magiche e i membri della famiglia Ohmsford, eredi di una lontana nobiltà.

13 IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL di Diana Wynne Jones

La giovane Sophie viene trasformata da una perfida strega in una vecchia. In seguito a questo sortilegio Sophie decide di lasciare il suo negozio di cappelli. Inizia a girovagare finché non si imbatte nel castello di Howl. Qui, secondo alcune voci, vi abita un mago cattivo che mangia il il cuore e ruba l'anima delle giovani donne.

14 HUNGER GAMES di Suzanne Collins

Un fantasy che si allontana dal mondo magico per raccontare un futuro distopico in cui ogni anno si svolge un mortale reality show al quale sono costretti a partecipare 24 ragazzi provenienti dai 12 distretti del Nord America.

15 LA STORIA INFINITA di Michael Ende

Chiudiamo con un libro che insieme al film è stato molto amato da bambini e ragazzi degli anni '80 (un po' l'Harry Potter dell'epoca), ma che è ancora un grande classico del fantasy.