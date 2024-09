10 libri da leggere per il rientro a scuola

Stampa

10 libri da leggere per salutare l’estate e ricominciare la scuola e viaggiare con la fantasia. Tante storie che vi terranno incollati pagina dopo pagina per i più piccoli e per i più grandi. Buona lettura!

ASCOLTA IL MIO CUORE di Bianca Pitzorno

(Mondadori)

Una nuova maestra così cattiva e senza cuore da essere soprannominata Arpia Sferza non riuscirà a minare lo spirito di giustizia e l’amicizia tra Elisa, Prisca e Rosalba che insieme saranno costrette a trasformarsi in pessime alunne per portare avanti la battaglia in nome delle compagne più deboli.

Da 9 anni

Da leggere perché

La grandissima autrice racconta la storia di ragazzine coraggiose con famiglie strampalate ma affettuose e fantastici comprimari come il commesso-autista-tuttofare Piras e la tartaruga Dinosaura.

GEMELLE di Varian Johnson e Shannon Wright

(Il Castoro)

Le medie sono difficili da affrontare a maggior ragione se si comincia in una scuola nuova con una gemella perfettamente identica che, improvvisamente, pare non volerne più sapere della sorella e con le elezioni studentesche a complicare tutto.

Da 9 anni

Da leggere perché

Una deliziosa graphic novel per rendersi conto che affrontare una grande novità può essere faticoso ma può anche aiutare a capire meglio se stessi e chi abbiamo vicino.



SCUSA MA RESTO QUI di Alessandro Barbaglia

(Mondadori)

La storia, raccontata attraverso i messaggi WhatsApp, di un ragazzo che il primo giorno di scuola superiore viene pesantemente bullizzato e della sconosciuta compagna di istituto che condivide con lui l’umiliazione fino alla nascita di una grande amicizia e, forse, di una storia d’amore.

Da 10 anni

Da leggere perché

Un romanzo raccontato in diretta dai protagonisti con molti misteri e un finale pieno di speranza.

IN CERCA DI ME di Sumaya Abdel Qader

(Mondadori)

Il primo giorno del terzo ed ultimo anno di scuola secondaria di primo grado è ufficialmente iniziato e Fairùz entra in classe senza sapere bene chi è. Giordana o italiana? Musulmana ma con il velo o senza? Diversa dai suoi compagni milanesi? Ci vorranno un anno scolastico e nuove conoscenze per rispondere alle sue domande e ritrovare un po’ di serenità.

Da 9 anni

Da leggere perché

“Non è facile essere stranieri, o figli di stranieri (in pochi capiscono che c’è una differenza). È difficile farsi accettare, far capire che si vuole essere visti come persone normali che possono avere abitudini e tradizioni diverse... ma sono comunque italiani o lo diventeranno”.

LA CIURMA DI CAPITAN QUINTO di Stefano Bordiglioni

(Einaudi)

Il diario di bordo dell’ultimo anno di elementari della VB che si accinge a salpare verso nuove avventure sotto la guida di un giovane e simpatico maestro pieno di fantasia e di creatività che farà recitare il suo equipaggio in un film e lo porterà a fare una finta gita a Venezia.

Da 9 anni

Da leggere perché

“Dopo le vacanze estive rieccoci qua, in quinta, tutti di nuovo imbarcati sulla nave-scuola “Gianni Rodari”, con l’ineffabile Capitan Quinto, il nostro maestro, che traccia per noi una rotta verso chissà dove.”

LA SCUOLA di Britta Teckentrup

(Uovo nero)

Un racconto illustrato per conoscere le persone che animano “una scuola come tante” “buona nella misura in cui lo sono gli insegnanti, gli alunni, gli amici, i genitori e i presidi...” con gli alunni più fragili e i bulli e con genitori e insegnanti che difficilmente comprendono quello che succede davvero.

Da 7 anni

Da leggere perché

Bellissime immagini accompagnate dai pensieri dei ragazzi: “Che ne sarà di tutti noi dopo la scuola?” “E se non dovessi farcela?” “Che caratteristiche ha una persona di successo? È felice?”

LA VITA COMINCIA ALLE MEDIE – CATERINA di Alice Butaud

(La Nuova Frontiera)

Non solo Caterina va in prima media ma è anche appena nato un fratellino che urla dalla mattina alla sera e i genitori si aggirano per casa distrutti e litigiosi. Per fortuna ci sono il gruppo dei “tonni” e il bruttissimo cappello magico della signora More.

Da 9 anni

Da leggere perché

Per imparare come rispondere quando gli adulti chiedono insistentemente “che cosa pensi?” a un adolescente che non ha nessuna voglia di condividere la sua vita e la sua privacy.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA di Jeff Kinley

(Il Castoro)

Il primo capitolo di un divertentissimo “diario di bordo” delle disavventure di Greg alle prese con un nuovo ciclo scolastico, con i compagni prepotenti e le ragazze (“alle elementari era tutto più facile”), con i genitori che non capiscono e con quei marziani dei professori.

Da 11 anni

Da leggere perché

“Voglio chiarire subito che secondo me la scuola media è la cosa più stupida che sia mai stata inventata. Ci sono dei tappetti come me che non sono ancora cresciuti, insieme a dei gorilla che si devono fare la barba due volte al giorno. E poi si stupiscono che ci sia tanto bullismo nella scuola media”.

LA PEGGIOR CLASSE DEL MONDO di Joanna Nadin

(Edizioni EL)

La preside, in base al suo prezioso elenco di regole plastificato, è sicurissima che la 4B sia la classe peggiore del mondo con studenti pericolosamente creativi, un maestro troppo buono e un capoclasse, Bruce Bingley, che è in grado di fare un a sola cosa: eseguire l’inno inglese a suon di rutti.

Da 8 anni

Da leggere perché

I bambini della 4B sono così tremendi che il povero maestro pensa continuamente di abbandonare l’insegnamento e darsi all’allevamento dei lama.

CUORE di Edmondo De Amicis

(Il mulino a vento)

L’anno della terza elementare in una scuola di Torino nella seconda metà dell’800 quando l’Unità d’Italia era ancora una novità. Le storie personali degli alunni in un classico intramontabile con personaggi che sono entrati nell’immaginario di intere generazioni, dal bullo Franti alla “maestrina dalla penna rossa”.

Da 8 anni

Da leggere perché

Per commuoversi con le avventure e le tragedie di scolari di un'altra epoca.