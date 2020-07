10 libri da leggere durante l’estate 2020

Stampa

State leggendo un libro? Qual è il vostro genere letterario preferito? Avventura, storia, fumetti, libri sugli animali o biografie di personaggi famosi? Bè, se ancora non avete deciso quale sarà la vostra lettura estiva leggete qui, vi diamo alcuni consigli sulle ultime novità in libreria e… scegliete i libri che più vi ispirano.

Se vi piacciono le biografie dei personaggi famosi, allora L’ultimo viaggio di Billie è il libro che fa per voi; se invece siete appassionati di mistero e caccia al tesoro Il grande viaggio intorno al mondo non vi deluderà; se siete degli sportivi e amate la ginnastica artistica, due titoli Le farfalle. Le ragazze della ginnastica ritmica verso il sogno di una medaglia e La ragazza che imparò a volare; se siete dei sognatori è perfetto Storie di libertà per ragazzi e ragazze che inseguono grandi sogni; se amate la Storia, Blitzcat- se il mondo cade a pezzi vi racconterà le vicende di una gatta che rimane senza il suo padrone mandato a combattere allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale; se preferite lo Spazio e le stelle, scegliete Tra le stelle e poco più in là; se il fantasy è il vostro genere: Il lato oscuro della luna; siete invece appassionati di botanica allora Amicizie nell’orto; se ami la tecnologia e la fantascienza allora non perdetevi Norby. Il robot scombinato, di Isaac e Janet Asimov.

1. L’ultimo viaggio di Billie. Di Reno Brandoni

Un libro dedicato alla figura di Billie Holiday, leggenda della musica e paladina nella lotta contro il razzismo.

2. Il grande viaggio intorno al mondo. Di Geronimo Stilton

Chi non ha mai sognato di fare il giro del mondo? Allora, pronti, partenza... via! A Topazia è iniziata una grande gara dove ette le squadre che si sfideranno! In 31 giorni si dovranno raggiungere dieci tappe misteriose dopo aver risolto enigmi e superato prove di ogni tipo, come in un'appassionante caccia al tesoro. Dall'Italia ai Paesi Bassi, dalla Gran Bretagna alla Francia, e poi ancora Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, India, Egitto e... una tappa finale a sorpresa! Sarà un'avventura intorno al mondo davvero stratopica! Ma chi riuscirà a vincere questa grande gara?

3. Le farfalle. Le ragazze della ginnastica ritmica verso il sogno di una medaglia. Realizzato in collaborazione con Federginnastica.

In questo libro vengono narrate le gioie e fatiche delle giovani promesse di uno degli sport più amati dalle ragazzine.Sono le Farfalle della nazionale di ginnastica ritmica, dodici ragazze che fin da piccolissime hanno lavorato con impegno per realizzare un sogno: raggiungere i più alti livelli della propria disciplina.

4. La ragazza che imparò a volare. Di Viviana Mazza Simone Biles è nata nel 1997 ed è alta un metro e

quarantadue (anche se a volte bara e dice un metro e cinquanta). Ha sempre avuto le braccia muscolose. Per questo i compagni di scuola la chiamavano “la soldatina”... Ha avuto un’infanzia complicata, le è toccato affrontare grandi difficoltà per arrivare sul gradino più alto del podio, ha dovuto sconfiggere incubi e paure, ma ce l’ha fatta, ha avuto la meglio, ha eseguito salti e piroette che nessuno aveva mai neppure provato e ha davvero imparato a volare, grazie alla sua arma segreta: un’inesauribile gioia di vivere.

5. Storie di libertà per ragazzi e ragazze che inseguono grandi sogni. Di Giovanni Molaschi, illustrazioni di Roberta Maddalena Bireau.

La star del pop Tiziano Ferro e il Pallone d’Oro Megan Rapinoe, l’artista visionario Keith Haring e il creatore de La sirenetta Hans Christian Andersen… Cos’hanno in comune questi personaggi così diversi tra loro? Be’, con il loro carisma e coraggio ci hanno dimostrato che il futuro di ognuno dipende dalla valorizzazione di ciò che ci rende unici e speciali. Che ci rende noi. Solo impegnandosi al meglio delle proprie capacità, affrontando le difficoltà, è possibile realizzare i propri sogni, contribuendo a costruire un mondo più colorato e uguale per tutti.

6. Blitzcat- se il mondo cade a pezzi. Di Robert Westall

La storia della Seconda guerra mondiale narrata da un punto di vista inedito, quello di un gatto che osserva il genere umano e gli orrori che ha creato.

7. Tra le stelle e poco più in là. Di Linda Raimondo

"AstroLinda", la giovanissima studentessa di astrofisicche sogna di diventare astronauta ha scritto un libro che raccoglie 10 lettere a personaggi del campo dell'astrofisica che l'hanno portata a seguire questo percorso e che la ispira tuttora: da Samantha Cristoforetti a Luca Parmitano, dai suoi genitori a Margherita Hack.

8. Amicizie nell’orto. Di Maria Pia De Conto

Che cosa hanno in comune l'amicizia e l'orto? Entrambi si coltivano! In un orto si possono coltivare tanti tipi di ortaggi, ma ci sono alcuni che se li piantiamo vicini, crescono meglio, più sani e buoni. Si aiutano, come gli amici appunto. Ci sono anche piante che non vanno d’accordo, infatti ognuno si sceglie gli amici con cui sta meglio! Allora in questi casi, meglio tenerle lontane e piantarci in mezzo delle piante “cuscinetto”, che fanno da paciere e vanno d’accordo con tutti!

9. Il lato oscuro della luna. Di Fabio Geda e Marco Magnone

Il libro segue le vicende della celebre saga Berlin, ma in particolare narra le peripezie di due protagonisti, Sven e Chloe, prima dello scoppio dell'epidemia che ucciderà tutti gli adulti, lasciando la città nelle mani dei ragazzi. molta suspence.

10. Norby. Il robot scombinato, di Isaac e Janet Asimov. Di Davide Morosinotto

È il primo titolo della serie dedicata al robottino Norby, imperfetto e umano. La serie venne ideata principalmente dalla seconda moglie di Asimov, Janet. Norby è un robottino davvero unico. E non solo perché ha l’aspetto di un barilotto. I meccanismi che lo compongono provengono da una misteriosa astronave aliena e questo dettaglio gli permette di sottrarsi alle tre leggi della robotica. Può quindi rifiutarsi di obbedire agli ordini; essere un fifone sempre preoccupato di farsi male; e addirittura lottare contro i cattivi. Questo lo rende imprevedibile, buffo e... incredibilmente umano. Insieme al suo amico e proprietario, il cadetto spaziale Jeff Wells, dovrà affrontare l’odioso Ing l’Ingrato, deciso a diventare Imperatore della Terra.