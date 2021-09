Libri e film per capire l’11 settembre

Stampa

Pixabay

Tanto si è scritto e si è detto sull'attacco terroristico più devastante della Storia. Sono passati vent'anni ma quella data è ancora lì. Indimenticabile. Ecco dunque che raccontare ai ragazzi l'11 settembre è più che mai un'esigenza e un dovere. Proviamo a farlo attraverso storie e ricostruzioni proposte da libri e film.

MOLTO FORTE INCREDIBILMENTE VICINO di Jonathan Safran Foer

E' uno dei romanzi più famosi sull'11 settembre e sulle sue conseguenze. Protagonista è Oskar, figlio di una vittima dell'attentato, la cui vita cambia quando tra gli oggetti del padre trova una busta che contiene una chiave e il nome di uno sconosciuto. Da questo romanzo è stato tratto il film omonimo di Stephen Daldry, con Tom Hanks e Sandra Bullock.

CHE STORIA L'11 SETTEMBRE di Davide Morosinotto

Un libro adatto ai bambini della primaria che racconta in modo chiaro, ma non superficiale, quello che è accaduto l'11 settembre 2001.

L'11 SETTEMBRE DI EDDY IL RIBELLE di Eraldo Affinati

Un romanzo di fantascienza per spiegare ai ragazzi quello che è stato l'11 settembre. L'autore racconta la storia di Eddy un ragazzo che vive su Fulgor, un pianeta in cui tutti vorrebbero dimenticare la guerra e la morte. Un giorno però Eddy e l'amico Matuzalem scappano da scuola e giungono nel cielo di New York. Da lassù i due assisteranno alla tragedia delle Torri Gemelle.

TRACCE di Wendy Mills

La storia di Jesse e Alia, due ragazze di 16 anni, si intreccia tra presente e passato. Jesse ha perso il fratello Travis nelle Torri Gemelle e dopo cinque anni dalla tragedia vuole scoprire cosa è successo e perché il fratello si trovava lì al momento dell'attacco. Alia, invece, l'11 settembre del 2001 è nell'ascensore di una Torre e insieme a lei c'è un ragazzo di nome Travis.

NY 11 SETTEMBRE 2001 di Steve McCurry, DJ Morvan e Jung Gi Kim

Un maestro indiscusso della fotografia e due talenti del fumetto internazionale ripercorrono attraverso immagini fotografiche e tavole a fumetti le vicende storiche che hanno portato al più grave attacco terroristico di sempre.

12 SETTEMBRE L'AMERICA DOPO

Il dopo 11 settembre visto attraverso i fumetti di Art Spiegelman, Lorenzo Mattotti, Joe Sacco, Bilal, Muñoz e Sampayo.



LE ALTISSIME TORRI di Lawrence Wright

Ricostruzione giornalistica che ripercorre la storia di al Qaeda e di come l'organizzazione terroristica sia riuscita a sferrare l'attacco dell'11 settembre.

FILM:

WORLD TRADE CENTER, 2006

Film drammatico diretto da Oliver Stone: è la storia dei due agenti portuali John McLoughlin e Will Jimeno tra i primi a prestare soccorso al World Trade Center l'11 settembre. Con Nicolas Cage. +13.

UNITED 93, 2006

Racconta la storia del volo United Airlines 93 e dei suoi coraggiosi passeggeri che riuscirono a opporsi ai terroristi e a far cadere l'aereo prima che colpisse l'obiettivo. I produttori del film hanno lavorato in stretta collaborazione con i familiari di tutti i passeggeri coinvolti nella vicenda. +12.

11 SETTEMBRE 2001

Un film collettivo composto da undici episodi diretti da undici registi di differenti Paesi, tra cui Claude Lelouch, Ken Loach, Alejandro González Iñárritu, Amos Gitai, Mira Nair, Sean Penn e tanti altri. Per guardare i tragici eventi accaduti a New York l'11 settembre da diverse prospettive. +14

9\11: INSIDE THE PRESIDENT'S WAR ROOM, 2021

Documentario che ricostruisce la giornata dell'11 settembre attraverso interviste all'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, al suo capo di gabinetto e ai consiglieri più stretti. Per tutti.

FAHRENHEIT 9/11, 2004

Michael Moore firma questo documentario, vincitore della Palma d'oro a Cannes nel 2004, fortemente critico verso l'’amministrazione di George W. Bush, in carica al momento dell’attentato. + 16.

TURNING POINT, 2021

Docuserie di Netflix che in cinque episodi ripercorre gli attacchi terroristici dell’11 settembre: dalla nascita di Al-Qaeda negli anni ’80 alla risposta degli stati Uniti sul suolo americano e all’estero. +14