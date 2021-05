Libri che si ispirano ai giochi famosi

Stampa

Ad alcuni piace leggere, ad altri un po' meno, perché spesso si pensa che leggere sia noioso. Non sempre, però, è così. Una nuova collana di libri che si ispirano a giochi famosi unisce la narrativa per giovani adulti con i giochi da tavolo più popolari, per avvicinare i giovani che leggono pochi libri a un mondo che potrebbe appassionarli molto più di quanto pensino.

Il genere di questo tipo di narrativa ispira anche i meno curiosi, perché ricorda i famosi film polizieschi e di spionaggio degli anni Quaranta e Cinquanta: un misto tra generi noir, horror e ironia.

I primi libri escono il 25 maggio

La Collera di N’kai, di Josh Reynolds è un libro di genere horror che si ispira al gioco in scatola Arkham Horror, ispirato all’universo immaginifico dello scrittore di racconti di paura H.P. Lovecraft.

Una ladra internazionale, una volta arrivata ad Arkham sulle tracce di manufatti magici, si dovrà confrontare con una spaventosa setta degli anni Venti e una mummia rediviva.

I Racconti del Crogiolo, un’antologia science fantasy che riprende il mondo di KeyForge, gioco di carte in cui ci si districa fra scienziati pazzi e malefici goblin.

Nove storie ambientate in un pianeta artificiale, il Crogiolo, più grande del sole, dove scienza e magia si mescolano.

Gli altri libri

Il Destino di Fallowhearth si ispira a Descent ed esce il 25 giugno.

Il Varco nel Vuoto, dal 25 ottobre, si ispira a Twilight Imperium.

L'ultimo rituale, dal 25 ottobre, si ispira a Arkham horror.

I giochi

Arkham Horror è un gioco investigativo: i giocatori devono scoprire i misteri che si nascondono in diverse avventure.

KeyForge è un gioco di carte per due giocatori in cui ciascuno riveste il ruolo di un Arconte che, grazie a un

mazzo di carte, cerca di guidare una squadra alla ricerca di chiavi magiche per aprire delle cripte e quindi vincere la partita. Non esistono due mazzi uguali al mondo: ognuno è unico, quindi ogni partita è nuova.

Descent è un gioco altamente immersivo e mitologico dove quattro giocatori rivestono il ruolo degli eroi, mentre un giocatore sarà il Signore Supremo, una potente entità che cerca di ostacolare gli eroi. Lo scopo dei quattro eroi è quello di esplorare luoghi pericolosi e oscuri, per risolvere una missione.

Twilight Imperium è un gioco strategico che si muove in atmosfere spaziali. I giocatori contrattano, tramano e si muovono guerra a vicenda allo scopo di completare alcuni obbiettivi. Il primo giocatore che accumula 10 punti può rivendicare il Trono Imperiale e vincere la partita.