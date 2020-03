Le più belle e profonde citazioni tratte dai film d’animazione Disney

Stampa

disney

La saggezza a volte viene dai cartoni animati, vero focusini? Vi sarà venuto sicuramente in mente guardando alcuni classici della Disney, dove alcune citazioni sono diventate delle vere perle di saggezza conosciute da (quasi) tutti.

Che dire di una frase come: "Non capisco come un mondo che crea cose tanto meravigliose possa essere cattivo"? Oppure: "Nessuna causa è persa finché ci sarà un solo folle a combattere per essa..."



Abbiamo selezionato per voi alcune tra le citazioni più belle e profonde tratte dai lungometraggi animati della Disney.

Le riconoscete tutte?

Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti.

Ratatuille

Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti.

Bambi

Non capisco come un mondo che crea cose tanto meravigliose possa essere cattivo.

La Sirenetta

Il coraggio senza l'esperienza non può nulla contro la malvagità

Taron e la pentola magica

Qualunque cosa accada, sarò al tuo fianco per sempre

Pocahontas

Vale la pena di sciogliersi per qualcuno

Frozen

Nessuna causa è persa finché ci sarà un solo folle a combattere per essa

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate

Hercules

Ohana" significa famiglia, famiglia significa che nessuno viene abbandonato... o dimenticato.

Lilo e Stitch

Ti svelo un segreto: tutti i migliori sono matti!

Alice nel Paese delle Meraviglie

Ma domani può aspettare.

High School Musical 3

Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare.

Peter Pan

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più prezioso di tutti

Mulan

Questo non è volare amico. Questo è cadere con stile!

Toy Story

Siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita"

Il Re Leone

Siete dei fanatici di Disney? Guardate i luoghi che hanno ispirato i paeseggi dei cartoni animati