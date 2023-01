Le foto più belle di natura: CUPOTY 2023

Stampa

Scattare foto ravvicinate di un insetto, di una pianta o di un animale, permette di osservare dei dettagli che a occhio nudo sarebbero invisibili. Il concorso Close-up Photographer of the Year premia le più belle foto naturalistiche scattate da vicino.

Ecco una selezione tra le foto più curiose

La foto qui sotto Nature's Trap, di Samantha Stephens (Canada), ha vinto sia il 1° premio e del concorso sia il 1° premio della sua categoria, cioè Animali.

Hai capito che cosa rappresenta la foto? Leggi qui sotto per scoprirlo!

No, non sono alieni. Questa immagine colorata è stata la vincitrice assoluta della competizione. Mostra due baby salamandre all'interno di una sarracenia, una pianta carnivora perenne nel parco canadese di Algonquin. È molto raro che la sarracenia "attacchi" prede così grandi. Questa foto mostra quindi un fenomeno sorprendente perché di solito, catturano piccoli insetti come falene e mosche!

Al 2° posto della categoria Animali - Juan J. Gonzalez Ahumada (Spagna)

The Footprint Friend

Quest'immagine è stata scattata sulle rive di un lago ghiacciato. Per proteggersi dal freddo, alcune minuscole rane, grandi appena un centimetro, si sono rifugiate nelle impronte lasciate da un cane che durante una passeggiata con il suo padrone, si era fermato vicino al lago a bere.

La foto vincente nella categoria "Insetti" è

Intruder del fotofgrafo Anirban Dutta

Questa foto è in realtà l'insieme di tre fotogrammi scattati a diverse esposizioni e messi insieme. Mostra uno sciame di termiti, in India, attratte da un lampione illuminato!

Al 3° posto categoria insetti la foto di Yuan Minghui (Cina)

Little Naughty Draw Circle

Il coleottero Aplosonyx nigriceps ha sviluppato una tattica intelligente per poter mangiare le foglie di Alocasia macrorrhiza ed evitare gli alcali tossici che la pianta secerne. Mordicchia un cerchio di 3 cm sulle foglie per interrompere la trasmissione della tossina prima di banchettare. Così può fare delle scorpacciate senza correre rischi. Intelligente!

Al 2° posto della categoria Underwater - Kate Jonker (Sudafrica)

Beauty and the beast



Questo grazioso pesciolino è un pesce ago a macchia blu (Pavoclinus caeruleopunctatus) appollaiato tra i gusci delle cozze. A causa delle correnti marine la fotografa ha avuto difficoltà a scattare questa foto. Intanto il pesciolino la osservava. Sembrava quasi che stesse posando per la foto.

Al 1° posto nella categoria Funghi - Barry Webb

Ice Encrusted Comatricha

Il ghiaccio ha congelato questi minuscoli funghi (alti solo 3 mm) in questa posizione inclinata dal vento.

Al 1° posto della categoria Manmade la foto di Matt Vacca

Oil & Water 44

Questa immagine "scioccante" mostra due gocce d'olio mentre si fondono!