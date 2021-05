Le fiabe di Beda il Bardo, audiolibro per piccoli maghi

Stampa

flickr

I fan di Harry Potter lo conoscono bene, ma per tutti gli altri "babbani" che non lo sanno Le fiabe di Beda il Bardo è un libro, anzi, uno pseudobiblion della biblioteca della scuola di Hogwarts: se ne parla in Harry Potter e i Doni della morte, quando Albus Silente, preside della scuola, dona a Hermione questa raccolta di 5 fiabe della buononotte per maghi.

Ron Weasley, che è cresciuto nel mondo dei maghi, conosce molto bene le Fiabe di Beda e il Bardo, al contrario di Harry Potter ed Hermione, allevati da famiglie di babbani.

Se sei curioso di conoscere anche tu i racconti per maghi, ora lo pseudobiblion più importante della saga di Harry Potter è diventato un audiolibro scaricabile dalla piattaforma Audible.

Le voci della fiabe

Nella versione audiolibro Le fiabe di Beda il Bardo sono raccontate da 5 voci "famose":

La storia dei tre fratelli , l'unica fiaba scritta anche in Harry Potter e i doni della morte, è raccontata da Francesco Pannofino, famoso attore che ha dato anche la voce a Hagrid nella versione italiana della saga di Harry Potter.

, l'unica fiaba scritta anche in Harry Potter e i doni della morte, è raccontata da famoso attore che ha dato anche la voce a nella versione italiana della saga di Harry Potter. Il Mago e il Pentolone salterino è narrato da Angelo Maggi , doppiatore e interprete in diversi cartoni animati (I Simpson, Kung Fu Panda, Toy Story 4).

Viola Graziosi , attrice e "voce" di documentari, radio e audiolibri, racconta La fonte della Buona Sorte ;

, attrice e "voce" di documentari, radio e audiolibri, racconta ; Esther Elisha , attrice in diverse serie come Boris, Don Matteo e Tutto può succedere, da voce a Lo stregone dal cuore peloso ;

, attrice in diverse serie come Boris, Don Matteo e Tutto può succedere, da voce a ; Tezeta Abraham, modella e attrice televisiva racconta Baba Raba e il ceppo Ghignante.

Contenuti speciali

L'introduzione è scritta dalla stessa J. K. Rowling, autrice della saga e interpretata nell'audiolibro dalla doppiatrice Roberta Greganti (Winx Club, Le avventure di Superman) ma nei commenti ai racconti compare anche Albus Silente in persona, con la voce del presentatore Riccardo Rossi.

ps. Se ti addormenti ascoltando una delle fiabe e il giorno dopo ti vedi trasformato da babbano a mago... scrivici subito!