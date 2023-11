Stampa

A volte fare domande ai genitori o agli insegnanti non è facile: c’è imbarazzo, ci si vergogna un po’, non si trova il momento giusto. Altre volte, incredibile ma vero, gli adulti di riferimento non sanno rispondere, o lo fanno in maniera vaga perché non sono preparati. Ed è normale: non si può essere davvero informati su tutto! È per questo che bisogna lasciar parlare chi è competente e può rispondere alle domande di ragazze e ragazzi: l’enciclopedia Le 15 domande è un vero e proprio viaggio nel sapere firmato Il Castoro, con la guida dei più importanti esperti dei temi trattati. Insomma, un’enciclopedia per scoprire il mondo di oggi e rispondere a ogni dubbio e curiosità, disponibile in un unico ed esclusivo cofanetto!

#Le15domande: temi importanti e attuali

Com’è fatto il corpo? Cosa vuol dire digitale? Come nascono le stelle? Sono solo alcune delle domande che si trovano nella raccolta di 15 volumi pensati e curati da Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia. Ogni volume, infatti, riguarda uno specifico argomento, come il corpo, il clima, la tecnologia, l’economia, le arti, e risponde a 15 domande sul tema. Per farlo, i due autori si sono avvalsi di 15 esperti e divulgatori, in modo da poter fornire risposte complete ma anche appassionanti, che stimolino la curiosità delle ragazze e dei ragazzi.

Un’enciclopedia per tutte e tutti

Le vecchie enciclopedie, che un tempo rappresentavano uno dei pochi modi per approfondire gli argomenti a casa, erano dei grossi tomi scritti con caratteri piccolissimi

. “Le 15 domande” non è niente di tutto questo: si tratta di 15 libri con testi, linguaggio e illustrazioni accattivanti, che riescono non solo a rispondere alle domande più “strane” del giovane pubblico, ma che sono capaci di spingere all’approfondimento. Le pagine sono inoltre curate da famosi fumettisti italiani.

Ecco di seguito i volumi e gli esperti che hanno risposto alle domande:

Economia – Simona Paravani-Mellinghoff

Corpo – Roberta Villa

Tecnologia – Massimo Temporelli

Emozioni – Maria Rita Parsi

Clima – Claudia Pasquero ed Elisa Palazzi

Religioni – Vito Mancuso

Cervello – Luca Bonfanti

Storia – Bruno Maida

Piante – Barbara Mazzolai

Universo – Raffaella Schneider

Animali – Papik Genovesi

Materia – Piero Martin

Comunicazione – Stefano Bartezzaghi

Arti – Chiara Alessi

Terra – Maria Luce Frezzotti

Un’enciclopedia analogica?!

“Lo cerco su Google” o, ancora peggio ma molto più generazione Z e Alpha, “lo cerco su TikTok”: imparare a fare ricerche autorevoli e a districarsi tra le tante risposte che si trovano facilmente online non è semplice. Per non parlare delle fonti a disposizione, non sempre verificabili. #Le15domande è una vera e propria enciclopedia che mette a disposizione tutte le risposte alle domande più comuni delle e dei giovani di oggi, e si pone come ottimo strumento anche per quei genitori e quegli insegnanti che non hanno sempre la risposta pronta o che, magari, hanno voglia di approfondire un argomento a casa o in classe.

In fondo, alla domanda “che cosa ho sotto i piedi?” sai davvero rispondere?

E in più in ogni cofanetto è presente un fantastico regalo: un abbonamento di 6 mesi a Focus o a Focus Junior!

