Le 10 spiagge più belle d’Italia del 2022

Le spiagge più belle d’Italia? Forse è impossibile fare una classifica sulla "più bella”. Il nostro Paese con i suoi 7.456 chilometri di coste che vanno dalla Liguria alla Sardegna, ci regala spiagge bellissime che vanno dalle lunghe distese di sabbia finissima, a quelle con i ciottoli, fino a quelle rocciose. Abbiamo fatto un giro d’Italia e te ne presentiamo 10!

Spiaggia Dove si trova Provincia

Chiaia di Luna Ponza Latina

Ponza Latina Baia dei Saraceni Varigotti Savona

Varigotti Savona Spiaggia dei Conigli Lampedusa Agrigento

Lampedusa Agrigento Cala Rossa Favignana Trapani

Favignana Trapani Punta Prosciutto Porto Cesareo Lecce

Porto Cesareo Lecce Cala Goloritzé Baunei Nuoro

Baunei Nuoro Bagni di Regina Giovanna Sorrento Napoli

Sorrento Napoli La Pelosa Stintino Sassari

Stintino Sassari Cala Violina Scarlino Grosseto

Scarlino Grosseto Spiaggia delle due Sorelle Sirolo Ancona

Per saperne di più sulle spiagge

Chiaia di Luna

È la spiaggia più famosa dell'isola di Ponza. La forma ed il colore richiamano quella di una mezzaluna. La ghiaia fine e bianca permette il colore turchese e brillante dell’acqua. L'insenatura, la più grande dell'isola, è circondata da alta falesie di tufo che sovrastano la stretta striscia di sabbia.

Baia dei saraceni

Si tratta di una porzione di spiaggia, della lunghezza di circa 400 metri, rinchiusa tra due montagne.

Spiaggia dei Conigli

Questa spaiggia si trova nella Riserva Naturale “Isola di Lampedusa”. Il nome particolare, secondo alcuni, è dovuto al fatto che, molti anni fa, una colonia di conigli raggiunse l’isolotto proprio nel momento in cui era collegato alla terraferma. Quando il ponte di sabbia sparì coperto dall'acqua del mare i conigli rimasero intrappolati, si riprodussero, divenendo così numerosi tanto da far battezzare il luogo “Isola dei Conigli”.

La spiaggia di Cala Rossa a Favignana

Cala Rossa è una spiaggetta che si trova all’interno di splendide cave di tufo, giudicata da alcuni come una delle spiagge più belle d’Italia. Qui il mare, trasparente, è abbracciato da una cornice di scogliere dalle quali si può ammirare il panorama.

Origine del nome Cala Rossa

Cala Rossa nasconde una storia che, secondo alcuni, ha dato il nome a questa spiaggia e si riferirebbe a una violenta battaglia tra Romani e Cartaginesi che ebbe luogo nel 241 a.C. proprio sulla spiaggia siciliana e che tinse di sangue le acque del mare.

Punta prosciutto

Le spiagge lunghe vari chilometri sono delimitate dalle tipiche "dune di sabbia", ricoperte dalla vasta vegetazione spontanea, caratteristica di questa area. In questa baia così riparata infatti, l’acqua è incredibilmente limpida e, vista anche la presenza massiccia di pesci, è possibile fare snorkeling.

Cala Goloritzé

È stata dichiarata "monumento naturale" della Regione Sardegna nel 1993 e "monumento nazionale italiano" nel 1995. La spiaggia è piccola ma la sabbia è bianca e il maretrasparente.

Bagni della Regina Giovanna

Nascosto sotto le scogliere qui si può fare un’esperienza pimmersi nella natura.

Spiaggia la Pelosa

Sembra dipinta: sabbia candida e finissima, soffice, quasi impalpabile, sembra di essere aicaraibi per la sua acqua celeste, turchese, azzurra... che si confondono con il cielo.

Cala Violina

È una tra le più belle spiagge della Maremma,e si trova all'interno della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino,

Spiaggia delle due sorelle

Sirolo è conosciuta per le sue tante calette e baie isolate, raggiungibili in molti casi solo da mare. La spiaggia delle Due Sorelle è una di queste. È famosa per la sua acque limpide e cristalline, è una piccola striscia di fine ghiaia mista ciottoli.