La Superluna di ottobre 2024, la più luminosa di tutte: come e quando vederla

Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, nel cielo si potrà ammirare uno spettacolo della natura: la Superluna più luminosa di tutte che raggiugerà il picco massimo alle 13:26 (ora italiana), ma sarà davvero visibile solo a partire dalle 18:20. Cade in occasione della Luna piena del Cacciatore, chiamata così dai popoli nativi americani che in questo periodo facevano scorta di cibo per l'inverno, e il mese successivo alla Luna piena del Raccolto che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale.

Per seguire al meglio la Superluna, assieme al passaggio della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, puoi fare riferimento al Virtual Telescope Project dove l'astrofisico Gianluca Masi commenterà e spiegherà il fenomeno, oppure al canale YouTube dell'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).

La Superluna di ottobre 2024: l'orario

La Superluna di ottobre raggiungerà il picco massimo alle 13:26 di giovedì 17 ottobre 2024, purtroppo un momento della giornata in cui il nostro satellite non è ancora sorto e non è possibile dunque ammirarlo in cielo.

Perché è la Superluna più luminosa? Come ormai saprai, superluna non è un termine scientifico ma un'espressione comunemente usata per indicare la luna piena che si verifica quando il satellite naturale raggiunge almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile. Il perigeo corrisponde alla posizione occupata dalla luna quando si trova nel punto dell'orbita più vicino alla terra. Secondo la definizione coniata nel 1979 dall'astrologo americano Richard Nolle, si può parlare di superluna quando il centro del satellite si trova a meno di 360.000 km di distanza dal centro della Terra.

Nel caso della Superluna di ottobre, questa distanza corrisponde a 357.364 km. Essendo così "vicina", il disco lunare apparirà del 7% più grande del solito e di conseguenza anche più luminoso.

Perché si chiama Luna piena del Cacciatore

Quasi sempre i nomi delle lune piene derivano dalla tradizione dei popoli nativi americani e anche la luna piena di ottobre 2024 non fa eccezione. Si chiama infatti Luna piena del Cacciatore in riferimento alla necessità di aumentare gli sforzi nella caccia e nella raccolta di cibo per prepararsi alla stagione invernale.

Purtroppo, cacciare significa uccidere degli animali e per questo motivo, la luna piena di ottobre è chiamata anche Luna del Sangue. A volte, questa etichetta viene affibbiata alla luna anche in caso di eclissi lunare quando assume la tipica colorazione rosso-arancio.

Altri nomi con cui è conosciuta questa luna piena sono Luna Gentile, nella cultura cinese, Luna dei Semi in Sudafrica e Luna del Risveglio nell'emisfero australe. Come infatti saprai, l'emisfero australe è quello opposto al nostro, dove in questo periodo è primavera.

Come vedere la Superluna di ottobre 2024

Per vedere la Superluna di ottobre 2024 dovrai prima di tutto trovare un luogo con un basso inquinamento luminoso. Anche in città la luna piena sarà visibile, ma per godere al meglio dello spettacolo potrebbe essere un buona idea spostarsi in campagna.

Dopodiché non dovrai fare altro che alzare gli occhi al cielo a partire dalle 18:20 e soprattutto una volta che il sole è tramontato, cioè attorno alle 18:34 (a Milano). «Lo spettacolo della Luna Piena (e ovviamente della “Superluna”) offre il suo meglio quando il nostro satellite sorge o tramonta, cosa che avviene rispettivamente al tramonto e all’alba (la Luna piena brilla in cielo in direzione opposta rispetto a il Sole, quindi sorge al tramonto e tramonta all’alba)», ricorda Masi.

Va detto che se non hai un occhio esperto, potresti non accorgerti subito di quanto sia più luminosa rispetto alle altre e che forse è meglio ricorrere a un binocolo o a un cannocchiale per apprezzare la differenza.

Se invece il cielo è nuvoloso e, purtroppo, la luna risulta coperta, puoi sempre seguire il fenomeno da qui:

La prossima Superluna

La prossima Superluna sarà il 15 novembre 2024 in occasione della Luna piena del Castoro e sarà l'ultima di quest'anno. L'ultima luna piena invece si verificherà il 15 dicembre 2024 con la Luna piena Fredda.

