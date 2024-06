La statua simbolo delle Olimpiadi 2024 svelata a Parigi: qual è il suo significato

Stampa

Getty Images

È stata appena svelata la statua simbolo delle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno il prossimo 26 luglio. Si intitola "Salon" ed è stata realizzata dall'artista americana Alison Saar. Il suo significato è davvero importante e coincide proprio con quello che i Giochi dovrebbero rappresentare. Inoltre, è stata prestata molta attenzione alla sostenibilità. Scopriamo perché!

Il significato della statua simbolo delle Olimpiadi 2024

La statua simbolo delle Olimpiadi 2024 rappresenta una donna con in mano un ramoscello d'ulivo e una fiamma dorata. È circondata da sei sedie, dove tutti sono invitati a sedersi. Significa che ogni cultura deve essere valorizzata e che tutti possiamo condividere le nostre esperienze, perché ciascuna di loro merita di essere ascoltata. Dobbiamo insomma sederci insieme per rappresentare la bellezza della diversità.

Scegliendo un'artista americana viene inoltre creato un legame con Los Angeles, che ospiterà le Olimpiadi nel 2028. E questo è un altro dei simboli che la statua olimpica deve rappresentare, oltre naturalmente a raffigurare i valori dello sport e dei Giochi.

Una statua sostenibile

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno anche promesso di essere l'edizione dei giochi più sostenibile che si sia celebrata fino a questo momento. Anche la statua è stata pensata per avere il minor impatto possibile sull'ambiente. Per questo motivo, Alison Saar ha scelto di usare solo materiali provenienti dalla Francia e a chilometro zero.

La bellezza del gesto: le altre statue di Parigi 2024

Per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 anche l'Assemblea Nazionale, dove si riunisce uno dei rami del parlamento francese, ha deciso di partecipare. Sulla gradinata che conduce all'entrata dell'edificio, chiamato Palazzo Borbone, potrai ammirare sei sculture di diversi colori che celebrano lo sport e l'inclusione.

Sono infatti tutte figure femminili rappresentate mentre si esibiscono in una disciplina olimpica come il pugilato o il lancio del giavellotto. Se ci pensi bene, questi sport vengono sempre associati ad atleti uomini: con questa opera d'arte si vuole rompere questo stereotipo e mostrare che anche le donne possono competere nelle stesse gare. L'arcobaleno inoltre ricorda che tutti dobbiamo avere gli stessi diritti e nessuno deve essere discriminato. L'artista che le ha realizzate è francese e si chiama Laurent Perbos.