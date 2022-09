La regina Elisabetta aveva un grande senso dell’umorismo

Stampa

La regina Elisabetta II era nota per la sua intelligenza ma anche per il suo grande senso dell'umorismo. E, spesso, è stata protagonista di situazioni davvero divertenti e ironiche.

Qualche esempio? Durante un'intervista alla BBC in cui parlava della sua incoronazione, Elisabetta ha preso in mano la Corona e girandola tra le mani pungolandola commentava: «È molto solida, vero? Quando la indossi Non puoi guardare in basso per leggere il discorso. Perché se lo facessi, il tuo collo si spezzerebbe e (la corona) cadrebbe».

L'umorismo della regina con G.W. Bush

Nel 2007, la regina ha preso in giro il presidente degli Stati Uniti George W. Bush quando ha brindato e detto accidentalmente di aver celebrato il bicentenario degli Stati Uniti nel 1776 invece che nel 1976.

Dopo che Bush ha sbagliato, aggiungendo 200 anni all'età della regina Elisabetta durante una cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha strizzato l'occhio e ha detto: "Mi ha rivolto uno sguardo che solo una madre potrebbe dare a un bambino".

Ma due giorni dopo, durante la cena nella residenza dell'ambasciatore britannico, la regina ironizzando ha detto: «Mi chiedevo se avessi dovuto iniziare questo brindisi dicendo: Quando ero qui nel 1776...»

"Vostra Maestà, non posso recuperare la brutta figura", ha replicato Bush.

La regina Elisabetta ha fatto sorridere il principe Harry durante una parata militare nel 2006

La regina Elisabetta ha partecipato alla Sovereign's Parade presso la Royal Military Academy Sandhurst per assistere alla cerimonia del principe Harry, durante la quale è stato nominato ufficiale dell'esercito. Mentre la regina camminava lungo la fila di soldati, Harry non ha potuto fare a meno di sorridere.

Che figura! Si è incastrato il coltello nella torta

Il fotografo reale Chris Jackson ha catturato il momento in cui un coltello è rimasto incastrato in una torta che la regina Elisabetta stava tagliando, facendo scoppiare a ridere i reali.

Piacere, Sua Maestà, io sono Donna

La regina Elisabetta e il principe Filippo mentre facevano la conoscenza dell'elefante Donna durante una visita in uno zoo del Regno Unito, nel 2017.

Il salto dall'elicottero con James Bond

Quando Londra ha ospitato le Olimpiadi del 2012, la regina ha partecipato a una scenetta con l'attore di James Bond, Daniel Craig, in cui sembrava saltare da un elicottero.

Il salto in elicottero è stato però eseguito dallo stuntman Gary Connery, ma la regina Elisabetta «era molto divertita dall'idea e ha immediatamente accettato», ha scritto la sarta reale Angela Kelly.

Che domanda! Non mi vedi? Un senso dell'umorismo perfetto Quando il vice primo ministro d'Irlanda ha chiesto alla regina Elisabetta se stesse bene durante una visita del 2016 in Irlanda del Nord, Sua Maestà ha scherzato: "Beh, sono ancora viva, comunque".