Se ti piacciono gli animali, la natura e la bellezza dei suoni e dei colori che offrono, sta per arrivare al cinema il film-documentario che fa per te! La quercia e i suoi abitanti, dei registi francesi Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, racconta proprio la storia – anzi, le storie – di chi abita il vecchio albero!

Una storia vecchia oltre 200 anni

C’era una volta e c’è tuttora… una grande quercia, vecchia 210 anni, diventata punto di riferimento per un intero microuniverso di piccoli abitanti. Qui, lo scoiattolo raccoglie le sue provviste, le formiche edificano i loro regni e il topo selvatico trova riparo dal famelico rapace.

Non ci sono attori né attrici, non ci sono voci umane: in La quercia e i suoi abitanti protagonista è la natura, con i suoi colori e i suoi suoni. I cambiamenti metereologici, le diverse stagioni, gli animali più piccoli che fuggono da quelli più grandi, gli insetti che faticano per costruirsi case e procurarci cibo. Tutto questo rappresenta una piccola avventura che ti lascerà a bocca aperta!

Una vera e propria ode alla vita sul grande schermo, da goderti con la tua famiglia per scoprire cosa si nasconde dentro e intorno a un grande albero, cosa succede ai piccoli animali e agli insetti quando piove, come si procurano il cibo e quello che avviene al riparo dei rami e del tronco di una quercia secolare.

La quercia e i suoi abitanti esce al cinema il 25 gennaio 2024 e qui trovi la lista delle sale in cui puoi vederlo.