Che cos’è la pace secondo Geronimo Stilton

Parlare di pace è sempre molto importante: nonostante il mondo evolva, le guerre sono ancora tantissime e, come sappiamo, nemmeno troppo lontane da noi. È quindi fondamentale affrontare il tema, in famiglia e a scuola, con bambine e bambini, perché sappiano riconoscere fin da subito il valore della pace e la necessità di credere sempre in un mondo privo di conflitti. È questo lo spirito della nuova iniziativa targata Piemme, che porta in libreria una nuova opera di Geronimo Stilton, La pace è…, e un nuovo grande progetto, “Mi Piace Fare Pace!”, destinato a genitori, docenti e ovviamente ragazze e ragazzi.

La pace è… secondo Geronimo Stilton

Il simpatico topo appassiona da anni bambine e bambini e, con il suo umorismo, affronta anche temi chiave e insegna senza mai annoiare. Così nasce La pace è…, la nuova opera di Geronimo che ha come scopo divertire e coinvolgere i più giovani nell’affrontare un tema tanto fondamentale come quello della pace nel mondo, ma non solo: la pace è un concetto applicabile a molti contesti della vita quotidiana! Infatti la pace è… sincerità, rispetto, amicizia, dialogo, inclusione, altruismo, regole, onestà, impegno… Tutto quello che si deve condividere col prossimo per poter vivere insieme in armonia e senza prevaricazioni.

Un libro per appassionare i e le più giovani

La pace è… è un libro pensato per parlare di pace a bambine e bambini, che sia a scuola o in famiglia, supportando così genitori e insegnanti in questo compito. La storia racconta della richiesta di aiuto a Geronimo da parte della maestra di Ben e Trappy: è scoppiata una guerra e le studentesse e gli studenti sono molto turbati. Come fare per parlare con loro e provare a tranquillizzarli? L’idea di Geronimo coinvolgerà tutte le alunne e gli alunni come inviati speciali per la pace alla ricerca di testimonianze: perché appunto il concetto di pace si può ritrovare in ogni contesto della quotidianità, dove le parole rispetto, solidarietà, collaborazione, accoglienza, impegno e altre ancora saranno il motore per un mondo migliore.

Perché leggere il nuovo Geronimo Stilton in classe

Se sei insegnante alle elementari, in particolare i primi anni, sai che alcuni argomenti possono spaventare: tante bambine e tanti bambini tendono a tenersi tutto dentro, magari fanno poche domande. Al contrario, alcune/i di loro ne fanno tantissime. Affrontare il tema della pace in classe è utile per capire insieme che un mondo di pace si costruisce giorno per giorno, anche nel proprio piccolo, rispettando chi incontriamo sul nostro cammino. Leggere La pace è… può essere un ottimo spunto di partenza per far svolgere la stessa attività dei protagonisti anche alla tua classe: perché non cercare nelle cose di tutti i giorni i valori che possono regalarci un mondo di pace?

La pace è… di Geronimo Stilton è un libro che si può leggere dai 6 anni in su: per ribadire il nostro no ai conflitti anche nel quotidiano!