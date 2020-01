La mummia torna a parlare: riprodotta la voce di un egizio di 3000 anni fa

Stampa

Dopo oltre tre millenni di silenzio il mondo è tornato ad ascoltare la voce di un antico egizio. No, non si tratta dell'ennesimo kolossal di Hollywood, ma di uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Londra che sono riusciti a riprodurre artificialmente la voce di una mummia!

UNA "RESURREZIONE TECNOLOGICA"

Protagonista di questo straordinario risultato, pubblicato qualche giorno fa su Scientific Reports, è la salma mummificata di Nesyamun, un sacerdote egizio morto più o meno all'età di 55 anni e i cui resti sono conservati nel museo di Leeds, in Inghilterra.

Grazie al processo di mummificazione che gli Egizi attuavano per conservare il corpo del defunto in attesa del cammino dell'anima verso l'Oltretimba, le spoglie di Nesyamun sono ancora oggi molto ben conservate e ciò ha permesso agli studiosi inglesi di utilizzare una TAC e la stampa 3D per scannerizzare e ricostruirne il tratto vocale - gola e laringe - e dunque sintetizzare il suono della voce.

Il risultato è stato un audio di un secondo che sembra una specie di esclamazione "lamentosa"

