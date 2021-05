La mafia: che cos’è?

Stampa

La mafia è un’organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania sviluppata anche nel Nord Italia, in Europa e nel mondo. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico: soldi che riescono a ottenere grazie al traffico di armi, di uomini, di droga; facendo affari con i politici per ottenere favori in cambio di voti oppure attraverso il “pizzo” una sorta di “tassa” che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione. Chi non paga rischia di vedersi incendiato il proprio negozio

UN PO' DI STORIA

Ma vediamo quando si inizia a parlare di questo fenomeno. Nessuno lo potrà immaginare ma la prima volta che compare il termine “mafiusu” è in un dramma teatrale messo in scena a Palermo nel 1863.

Fin da allora la mafia viene chiamata in maniera diversa a seconda delle regioni. In Sicilia è “Cosa Nostra” e nasce agli inizi del 1800. Alla fine di quel secolo gli italiani emigrarono, a causa della povertà, verso l’America proprio come oggi molte persone dall’Africa e dal Medio Oriente arrivano in Italia. Negli Stati Uniti svilupparono delle organizzazioni criminali con dei capimafia che sono rimasti famosi come Al Capone.

Era italiano (campano, per l’esattezza) anche Joe Petrosino, un eroico poliziotto di New York che con una squadra speciale di agenti riuscì a combattere la mafia italoamericana e a rispedire in Italia circa 500 criminali.

In Sicilia, intanto, questi criminali si organizzarono e nel dopoguerra i gruppi mafiosi furono usati per fermare le rivolte dei contadini che chiedevano la proprietà delle terre che coltivavano.

Il 1 maggio 1947, a Portella della Ginestra, vicino ad un paese che si chiama Piana degli Albanesi, avvenne la prima strage di mafia: furono uccisi giovani contadini, donne e persino bambini.

COSA NOSTRA, CAMORRA. 'NDRANGHETA E SACRA CORONA UNITA

Cosa Nostra è molto organizzata: ha dei “soldati” o “uomini d’onore” che si occupano di compiere omicidi o di chiedere il “pizzo” e dei capi che fanno parte della “cupola”, una specie di commissione che regola tutti gli affari (leggi anche: chi era Totò Riina?).

La Camorra è nata in Campania e resta molto radicata, sviluppata in quella regione dove ha creato dei veri e propri “sistemi” criminali che sfruttano soprattutto la povertà delle persone nelle periferie della città più importanti come Napoli. In particolare si occupa dello spaccio della droga, del traffico d’armi e di rapine ma anche di traffico di rifiuti illeciti.

La ‘Ndrangheta è calabrese anche se oggi è ormai diffusa anche in Emilia Romagna , Lombardia e all’estero. Si è organizzata in ‘ndrine che sono presenti in ogni comune e sono formate da famiglie che prevedono un vero e proprio rito per entrarne a far parte. Oggi è la più ricca delle mafie soprattutto grazie al traffico di droga ma anche alla conquista del potere in alcuni comuni.

In Puglia, nel Salento, dove andiamo tutti in vacanza, è nata la Sacra Corona Unita. Per entrare a farne parte serve un “giuramento”